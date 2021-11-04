逛街買的衣服回家秒變醜？網曝2關鍵讓人「超想買」

天氣漸涼，民眾開始新一波購衣活動備戰冬季，但有人發現逛街時看到的好看衣服，回家後卻變得很普通，與之相反，在特賣會購買的衣服就沒有太大的落差，疑問立刻引來網友討論，曝光店家的「欲望魔法」，互相提醒「小心被誤導」。

原PO日前在批踢踢發文表示疑惑，說自己每次去逛服飾店時，當場覺得好看而買下的衣服，回家再穿卻變得很普通，但去特賣會買的衣服，現場看到和回家實穿的差距就比較小，直呼「到底服飾店是施了甚麼魔法」，才會讓人感受落差那麼大。

問題一出，立刻有網友指出兩大關鍵「鏡子」、「店內燈光」，紛紛表示「服飾店的鏡子超顯瘦」、「鏡子擺斜、或是鏡子本身超顯瘦，就會讓買家感覺非常良好」、「服飾店的鏡子都會有固定的角度」、「就是凹面鏡的原理，所以服飾店跟鞋店都是使用稍微凹一點的鏡子，看起來會有變瘦的效果」、「一般來說在黃光之下，人的樣子會看起來比較亮眼」、「燈光打得好就有差」。

有人則指出店內的氛圍、店員的話術都是魔法的一環，勾動人想買的欲望，至於要如何破解魔法，也有網友提出建議，「要嘛就是先知道自己適合的色系再挑，要嘛就是找店內僅存的一些白燈光來照，誤差會比較小一點」、「我會看自己後方遠方的東西有沒有被拉長，離鏡子越遠的東西變形會越嚴重」。

網友也指出這類「魔法」不只出現在服飾店，「化妝品櫃、珠寶櫃、精品櫃也是，我都說我要在白光下看，不然顏色真的會有落差」、「我懷疑健身房的也是」、「健身房也是，我懷疑捷運月台的玻璃柵欄也有同樣效果」、「看過皮膚變超好的鏡子，覺得神奇」。