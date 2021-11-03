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冰炫風加1元只給木湯匙？網崩潰 內行曝關鍵原因：很棒啊

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友近日去吃麥當勞時，才發現冰炫風竟沒有附湯匙，需要加1元購買且提供的湯匙也換成了木湯匙，令他不禁好奇，「每間麥當勞都這樣嗎？」。圖／爆廢公社二館
一名網友近日去吃麥當勞時，才發現冰炫風竟沒有附湯匙，需要加1元購買且提供的湯匙也換成了木湯匙，令他不禁好奇，「每間麥當勞都這樣嗎？」。圖／爆廢公社二館

冰炫風一直是麥當勞的熱門商品，主要是在冰淇淋中加入巧克力餅乾碎片攪拌而成。一名網友近日去吃麥當勞時，才發現冰炫風竟沒有附湯匙，需要加1元購買且提供的湯匙也換成了木湯匙，令他不禁好奇，「每間麥當勞都這樣嗎？」，引起不少網友討論。

一名網友在「爆廢公社二館」發文，近日去麥當勞吃冰炫風才發現，沒有附湯匙了，須加1元加購但給的卻是木製湯匙而不是冰炫風的代表性湯匙，令他不禁感嘆，「冰炫風都不冰炫風了」，並想問問網友們，「每一間麥當勞都這樣嗎？還是我運氣特別好」。

網友紛紛感嘆，「想當年冰旋風45塊，現在好像快60了？」、「用這個根本很難吃，攪到最後會變冰炫汁... 」、「沒湯匙就沒有靈魂了」、「完全不想吃了」、「真假沒湯匙了， 感覺以後不會再買了」、「咦，可是蛋捲冰淇淋有給湯匙ㄟ」、「那支湯匙是機器攪拌用，沒附上那支湯匙！？」、「冰炫風都不炫了」、「一開始沒有奶昔，再來沒有焦糖奶茶，薯條也越來越不好吃，麥當勞沒有以前那麼好吃了，就很少去吃了」、「好久沒吃冰炫風了….這個突來的消息！打擊好大」、「冰炫風攪拌機不是就用湯匙裝在機上攪拌的，不是嗎～湯匙才會有這樣特殊設計」、「第一次看到冰炫風用木湯匙！？不是都用塑膠的攪拌棒兼湯匙嗎？」。

有網友則支持減少塑膠餐具，「減塑從你我開始」、「很棒啊」、「太好了，之前不想拿塑膠湯匙，但又怕店員難做事」、「這樣比較好，少用點塑膠製品」。

有網友解答，台北市部分場所響應環保，外帶一次性餐具、包裝盒會計價收費，「我去木柵動物園裡面買，店員說因應限塑政策改1元一支湯匙（木製）」。

麥當勞 餐具 冰淇淋

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