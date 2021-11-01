20幾歲就敢結婚？ 網友揭現實問題：跟買股票心態一樣

多數年輕人畢業後，會選擇出社會打拚幾年、準備充足、或遇到天命之子後再考慮成家，但也有不少人在二十幾歲就結婚了。一位網友提問，撇除金錢考量，單看個性、相處等磨合，「為什麼有些人二十幾歲就敢結婚？」引起許多網友討論。

一名網友在「PTT WomenTalk」提及，如果不考慮金錢問題，單純看一個人的個性，或是雙方相處的方式，不懂為甚麼會有人在二十幾歲就結婚。原PO感到疑惑地說，如果在往後的十年、二十年遇到更好的選擇，不擔心會後悔嗎？

許多網友的留言反映現實狀況，「很多都是因為有小孩」、「階級問題，富裕層和底層結婚早」、「再離婚就好了」、「台灣結婚5年內的離婚率30幾%，5~10年20幾%，10年以上破40%」。也有網友直言，「就像遊樂設施年輕敢玩，年紀大就怕了」、「身邊有一例看到更好的直接離婚，把老公跟小孩放棄了」、「跟買股票一樣，看準績優股低價就好入手了」。

不過，也有網友認為，晚結婚有很多後顧之憂，「未來只能撿人家挑剩的而已」、「等你30歲，生小孩有壓力」、「帶小孩是需要體力的，想生真的要趁早」。