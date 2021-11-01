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大學畢業靠爸媽「收房租度日」 他怨被酸：不用奮鬥當廢人真好

聯合新聞網 / 綜合報導
一名剛從大學畢業的網友平常依靠房租生活，卻被朋友酸是廢人。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片
一名剛從大學畢業的網友平常依靠房租生活，卻被朋友酸是廢人。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

現代物價逐年攀升，年輕人經濟壓力更大，不過若有富爸媽可以依靠，人生可以相對輕鬆，但也可能引來嫉妒的眼光。有網友抱怨，他的收入是幫父母收房租，平常經常在社群軟體上分享自己的生活，卻引來朋友諷刺，還有人告訴他「不用奮鬥當廢人真好」，讓他傻眼表示「我做錯什麼？」

有網友在論壇Dcard發文表示，他去年畢業於私立大學商學院，目前沒有工作，因為父母年輕時有投資房地產，因此他平常只需要幫忙父母收租，偶爾幫忙整理房子，房租一半會直接匯入他的戶頭。

該網友說，「對我來說，上大學就是在體驗生活、玩社團、交朋友的，所以大學期間我都是能及格就好，能玩就玩，疫情剛爆發時，我跑去美國打疫苗順便旅遊，平常吃好吃的也喜歡PO限動」。

不過該網友的作為卻引來朋友不滿，他表示，「時不時就有朋友問我在做什麼？我也都抱持著平常心跟他們說，但最近常常有很多人講話越來越酸，甚至會諷刺我，我從來沒有主動說過家裡的情況，上大學時生活費頂多花1、2萬，在學校不會特別高調，我有做錯什麼嗎？為什麼要這樣說我？」

他也貼出與朋友的對話截圖，只見朋友私訊他「一直很想問你是做什麼工作的？為什麼常常出去玩又吃很好？」他回答「就幫忙家裡收房租而已啦」，朋友則回應「好羨慕你都可以不用奮鬥，當廢人就好，像我們這種投錯胎的每天都累得跟狗一樣」。

該網友被朋友酸是廢人。圖／取自Dcard
該網友被朋友酸是廢人。圖／取自Dcard

其他網友則留言「老實說你就是幸運的小孩，其實他們也只是想抱怨而已」、「建議不要把真實情形告訴不親近的人，掰個工作也好，不是每個人都安著好心」、「就想酸而已呀，其實你過得怎樣跟他們一點關係都沒有」。

不過也有網友認同，留言「不努力的富二代被酸正常吧，這社會上哪個高調又不努力的富二代、X二代沒被酸過」、「收房租真的滿廢的啊，而且也太老實了幹嘛照實講，有時候唬爛個兩句打發掉就好了」。

富二代 房地產 Dcard

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