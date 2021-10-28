她到菜市場買食材...老闆娘丟3字拒收「5個1元」 同行給答案了

你也不喜歡收到1元零錢嗎？近日，一位女網友到市場買肉，熱情的老闆娘「198元只收195元」，但當原PO數著手中的5個1元時，老闆娘突然出聲表示拒收。貼文一出，引來許多網友猜測攤商不收零錢的主要原因。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」PO文分享，某天到市場買食材，她到一間常去的豬肉攤消費後，熱情的老闆娘結帳時說「妳的198元，拿195就好」，她便拿出零錢數了「5個1元」硬幣，但老闆娘卻出聲叫住她，「我們不收1塊錢，因為用不到」，這讓原PO當場愣了，直言「我長這麼大，還是第一次聽到用不到錢」。

文章曝光後引起網友們熱議，網友們一面倒回應「我會選擇不買」、「我是做生意的，如果不收1元，會直接把零頭抹去收190元，你爽我也爽」、「傳統小生意不收一塊錢的，不OK」。

不過，其中就有一位網友分享過去同樣遇過早餐店老闆也不收1元的經驗，那位老闆解釋因為很多客人都不接受用1塊錢找錢，拿去銀行換之前還要先洗過，不然銀行不收，所以老闆已經「累積2萬多的1塊錢」了。