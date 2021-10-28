快訊

加碼券繼續槓！33組苦主哭了「從去年就沒中過」 00號人命運大翻身

國安私菸案上校陳敏華被記過仍晉少將 現查出他也買了50條菸

女客硬搶超商筆還露「山賊笑」店員傻眼：我被搶劫了嗎

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為超商示意圖，非新聞當事店家。 圖片來源/ingimage
圖為超商示意圖，非新聞當事店家。 圖片來源/ingimage

奧客有多少？店員最明瞭。有位超商店員在臉書社團‧【爆怨公社】‧發文，說他上班將一枝筆放桌上，明明告知客人「不能拿走」，女客人卻硬拿走筆揚長而去，臨走還大笑兩聲「哈哈」，讓他超傻眼，「我在想我剛剛是被搶劫了嗎？雖然只是一支筆」。

原po表示，女客人來買咖啡，指著桌上的筆問：「這原子筆可以拿的嗎？」，他邊泡咖啡邊拒絕：「不行啊，那是我們自己在用的不能拿。」沒想到客人繼續盧「我剛好缺一支筆耶...」，原po沒有答應，客人買完咖啡竟直接帶筆離開，還邊走邊大喊：「不管啦！我就缺一支筆！」，走出店門時還如山賊打劫般大笑兩聲「哈哈」，只留下原po一臉錯愕，他一度想要報警，「懷疑自己是否太小題大作，又覺得縱容她好像不對...真是尷尬」。

網友一面倒挺報警，「報警啊，不然下次不只筆，縱容只會得寸進尺」、「這不是偷是搶」、「你不追究，她會習慣成自然」、」「有錢買咖啡沒錢買筆」、「報警是給個教訓，與小題大做無關，她這樣的行為肯定不是第一次」、「跟她說文具區有賣原子筆」、「人格只有一支筆的價值」、「報警啊，然後你再回她「哈哈」兩聲！」。

也有網友擔心店員安全，「這時候我不會再多回她話，我怕神經病來挖眼睛」、「人不要臉真的天下無敵」。

有人歪樓，「其實她是想要你用過的筆，你就成全她吧！哈哈哈哈」、「她是不是在跟你搭訕」、「她給你機會追她了，但是你沒有把握」、「其實她喜歡你，這樣下次再來你就會記得她了，這是套路」。

也有不少店員心有戚戚焉，「我們店的筆也是被幹走好幾隻...」、「真的不能縱容，遇過兩個不認識的小學生，問我能請他們吃雞蛋糕嗎？超傻眼」「銀行也超多這種的啦，他們寫一寫筆就直接收進包包了，超級無敵多」、「上次有個沒經過我允許，偷抽我攤子裡的衛生紙，我直接嗆他小偷！他就森77」「我是遇到騎腳踏車的人來店門口，然後很快速拿走放在外面的筆迅速烙跑，等我追出去時已看不見他的車尾燈」。

超商 奧客

延伸閱讀

他去超商零食區一看直呼「好舒壓」 網笑：剛退伍

挖眼案捐款洗版PTT！前超商女店員有感捐3萬 餘額曝光看了心疼

他指「這時間點」不該去超商買咖啡 遭全網炮轟：又沒違法

奧客要求薯條新鮮現炸 麥當勞員工揭暗黑手法

相關新聞

加碼券繼續槓！33組苦主哭了「從去年就沒中過」00號人命運大翻身

配合行政院振興五倍券措施，各大部會推出加碼券，本周已經是第三周，卻有人一張都沒有中，哀嚎聲此起彼落。根據統計，截至早上10:30開出的動滋券，目前總共有33組人連一張券都還沒中過，有網友已經在問「加碼券到最後一周一張都沒拿到的會有多少？」。

女客硬搶超商筆還露「山賊笑」店員傻眼：我被搶劫了嗎

奧客有多少？店員最明瞭。有位超商店員在臉書社團‧【爆怨公社】‧發文，說他上班將一枝筆放桌上，明明告知客人「不能拿走」，女客人卻硬拿走筆揚長而去，臨走還大笑兩聲「哈哈」，讓他超傻眼，「我在想我剛剛是被搶劫了嗎？雖然只是一支筆」。

大學生「有車」要低調？ 男曝心酸過去喊：曾被友人狂嗆

不少人離鄉去外縣市讀大學時，會有機車、汽車等代步工具讓自己上下課通勤比較方便，但日前卻有一名男大生無奈發文「有車真的不能太高調，會吸引很多很多妖魔鬼怪過來」，表示自從被同學知道自己有汽車以後，常常就會被拜託做很多事情，如果拒絕還會被對方責怪甚至說閒話，讓他不禁直言「怎麼好像變成我有車是我的錯？就應該被利用就應該載你們？」

富二代比一般人努力？ 掀兩派論戰 網曝關鍵：方向不一樣

富二代是不少人羨慕的對象，既沒有經濟壓力還擁有不少資源可以做自己想做的事，跟一般人相較之下較不怕失敗。一名網友認為富二代大多比一般人努力，且很重視家庭教育、對子女的要求也很高，此文一出，引起不少網友熱烈討論。

萬元電動滑板車標成千元賣家拒出貨 她掃2725件：我就是貪

網路購物既方便又便宜，但有時也會遇到賣家出錯的問題。一名網友在露天拍賣網購，發現市價萬元的電動滑板車僅售一千多元，直接全包。事後，賣家解釋標錯價格，不願意出貨，網友便公審賣家，還搬出拍賣條款跟賣家狡辯，邏輯讓其他網友「傻眼」。

女抱怨友人負責開車卻不肯分擔車資 網傻眼：是司機還是朋友

出去旅遊時，年輕人喜歡自駕遊，不僅可以省錢，也可以彈性規劃行程。一位女網友與友人在台東自駕遊，三天都由同一個女生開，但還車時，負責開車的朋友不想分擔車資，讓原PO心情很差，感到傻眼，引來其他網友討論分擔車資的問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。