女客硬搶超商筆還露「山賊笑」店員傻眼：我被搶劫了嗎

奧客有多少？店員最明瞭。有位超商店員在臉書社團‧【爆怨公社】‧發文，說他上班將一枝筆放桌上，明明告知客人「不能拿走」，女客人卻硬拿走筆揚長而去，臨走還大笑兩聲「哈哈」，讓他超傻眼，「我在想我剛剛是被搶劫了嗎？雖然只是一支筆」。

原po表示，女客人來買咖啡，指著桌上的筆問：「這原子筆可以拿的嗎？」，他邊泡咖啡邊拒絕：「不行啊，那是我們自己在用的不能拿。」沒想到客人繼續盧「我剛好缺一支筆耶...」，原po沒有答應，客人買完咖啡竟直接帶筆離開，還邊走邊大喊：「不管啦！我就缺一支筆！」，走出店門時還如山賊打劫般大笑兩聲「哈哈」，只留下原po一臉錯愕，他一度想要報警，「懷疑自己是否太小題大作，又覺得縱容她好像不對...真是尷尬」。

網友一面倒挺報警，「報警啊，不然下次不只筆，縱容只會得寸進尺」、「這不是偷是搶」、「你不追究，她會習慣成自然」、」「有錢買咖啡沒錢買筆」、「報警是給個教訓，與小題大做無關，她這樣的行為肯定不是第一次」、「跟她說文具區有賣原子筆」、「人格只有一支筆的價值」、「報警啊，然後你再回她「哈哈」兩聲！」。

也有網友擔心店員安全，「這時候我不會再多回她話，我怕神經病來挖眼睛」、「人不要臉真的天下無敵」。

有人歪樓，「其實她是想要你用過的筆，你就成全她吧！哈哈哈哈」、「她是不是在跟你搭訕」、「她給你機會追她了，但是你沒有把握」、「其實她喜歡你，這樣下次再來你就會記得她了，這是套路」。

也有不少店員心有戚戚焉，「我們店的筆也是被幹走好幾隻...」、「真的不能縱容，遇過兩個不認識的小學生，問我能請他們吃雞蛋糕嗎？超傻眼」「銀行也超多這種的啦，他們寫一寫筆就直接收進包包了，超級無敵多」、「上次有個沒經過我允許，偷抽我攤子裡的衛生紙，我直接嗆他小偷！他就森77」「我是遇到騎腳踏車的人來店門口，然後很快速拿走放在外面的筆迅速烙跑，等我追出去時已看不見他的車尾燈」。

。