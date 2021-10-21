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網紅拍片放螳螂泡溫泉遭批「沒常識」 他辯：人比昆蟲髒多了

聯合新聞網 / 綜合報導
日本百萬youtuber拍攝一隻讓螳螂泡溫泉的影片，引發許多網友的抨擊，如今該影片已下架。圖擷取自youtube
日本百萬youtuber拍攝一隻讓螳螂泡溫泉的影片，引發許多網友的抨擊，如今該影片已下架。圖擷取自youtube

許多人懼怕昆蟲，因此對於昆蟲沾染過的東西，也會連同感到噁心。然而，最近有位日本youtuber，擅自把昆蟲帶到大眾溫泉內，引起許多網友的抨擊和正反兩方的意見。

根據日本媒體「J-Castニュース」報導，日本youtuber「おーちゃん」喜歡在頻道上分享釣魚、昆蟲等自然影片，是訂閱者高達112萬的超人氣youtuber。然而，最近他卻上架了一部影片，內容是他想觀察如果將螳螂放進溫泉內，螳螂會有什麼樣的反應。

於是他就找了一家溫泉旅館，將幾隻螳螂倒入溫泉水內。除了拍攝過程在youtube公開分享之外，照片也貼在twitter上。然而，他這個舉動立刻遭到大批網友的抨擊，如今原影片和照片都已經刪除。

不過雖然把爭議影片下架，おーちゃん卻仍顯得相當不平，在twitter大發牢騷，認為人類身上的汗水、污垢其實比蟲還髒，何況有蟲子不小心跑進露天溫泉裡頭，也是經常發生的事。他還嘲諷，認為當今社會把蟲看得比大叔還要噁心，因此他要努力導正大家的觀念，讓大家看到蟲就像看到美女一樣。

這樣的行為引起網友許多正反意見，不少人表示「這根本是犯罪」、「同情那家溫泉業者」、「完全是業務妨礙吧」、「可以抓起來了」、「應該要進行賠償」、「毫無常識可言」。但也有粉絲認為「一樣都是生命啊」、「昆蟲本來就是親友」、「多虧了おーちゃん才讓我好好認識到蟲的世界」、「本來就不覺得那影片有什麼問題」。

該youtuber認為露天溫泉本來就常常有昆蟲誤闖，且人類身上的污垢還比昆蟲骯髒。圖擷取自youtube
該youtuber認為露天溫泉本來就常常有昆蟲誤闖，且人類身上的污垢還比昆蟲骯髒。圖擷取自youtube

溫泉旅館

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