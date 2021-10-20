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她收陌生簡訊問「你皮在癢嗎？」怕爆 網揭真相：也收到過

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友近日收到陌生簡訊，內容竟是「你是皮在癢嗎？」，令她相當害怕。圖／ingimage
一名女網友近日收到陌生簡訊，內容竟是「你是皮在癢嗎？」，令她相當害怕。圖／ingimage

近年來詐騙手法相當多元，詐騙集團會利用打電話、傳簡訊、利用詐騙網站等等方式來行騙，務必當心不要受騙。一名女網友近日收到陌生簡訊，內容竟是「你是皮在癢嗎？」，令她相當害怕，查過號碼也查不到人，於是想尋求網友協助。

一名網友在Dcard「心情版」發文，她半夜被鬧鐘吵醒，起床看一下手機，沒想到竟看到有陌生簡訊寫著「你是皮在癢嗎？」，令她相當害怕，她也解釋，去年已換新的手機號碼，知道自己手機號碼的只有父母，反查過號碼卻顯示是私人號碼，查不到是誰，她也表示，平時上課下班都過得很安分，看到這則簡訊不太舒服，於是想問問網友們，「請問大家我應該別理他嗎？」。

網友紛紛表示，「不理他，封鎖比較好，搞不好又是什麼新的詐騙或是釣魚」、「除了詐騙廣告跟到貨通知，N年沒收過簡訊了…」、「現在手機只有詐騙跟騷擾電話會打來關心我了…」、「先觀察他有沒有持續傳簡訊，不要輕忽！」、「建議不要打回去，不要理就好了，但是一方面我會想惡搞回覆訊息」。

有網友則開玩笑表示，「重點是你皮到底有沒有在癢啊？」、「是不是什麼曼秀雷敦的廣告啊，如果你在癢他就推薦你止癢膏之類的」、「回他：是你在癢XD」、「對不起，我知道你害怕但我還是不小心笑了！不要怕啦，惡作劇的人很多」。

有網友則分享，收到陌生簡訊和號碼的經驗，「我覺得就傳錯吧，之前我還遇過打我家電話，問這裡是不是補習班的耶」、「沒事，我剛申請手機號碼的時候，也接到很多人打來報自己的車牌號碼」、「我有遇過類似的欸，劈頭就問說離婚後近來可好？我只是個普通大學生欸，我跟他聲明他認錯人之後，他還是會打電話給我，有夠毛…」、「是不是上個用這個號碼的人欠錢啊，我以前也有一個號碼常常收到類似這樣的簡訊」、「之前有次睡午覺時，手機自己亂傳訊息給別人，明明手機放床頭櫃上根本沒去動到，醒來後卻看到簡訊寫著『等一下打給你好嗎』還未傳送成功，真的很詭異」。

最後，原po也表示，看了大家的留言後，心情變很好也不害怕了，由於最近的怪人及變態很多再加上電話號碼沒人知道，突然收到這種簡訊才覺得毛毛的。

詐騙集團 手機

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