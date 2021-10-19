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阿姨叫外送留言「不想努力的話可以上樓」 他最後竟獲得這樣酬勞！
前陣子網路流傳「阿姨我不想努力了」的流行梗，意指年輕男性想被包養。而這個情況竟然發生在現實生活中！臉書社團「外送員的奇聞怪事」出現一張陳阿姨的外送留言截圖，寫著「不想努力的話可以送上樓...」。事後，曾外送給這位顧客的外送員現身，並分享自己上樓後的結果，令不少外送員羨慕。
臉書社團「外送員的奇聞怪事」18日貼出一張顧客叫餐備住單，該陳姓顧客寫下天氣冷，請外送員注意安全，餐點送達時放在警衛室即可，「但是，不想努力的話可以送上樓…」。沒想到一位外送員在貼文底下現身留言，表示自己曾在3月接過陳阿姨的訂單，「然後我有上樓...」。
上樓後，陳阿姨竟付台幣999元的小費，讓當時的外送員不禁喊道：「好人一生平安！阿姨我會繼續努力」，網友紛紛回應：「羨慕」、「結果門口一排的外送員」、「阿姨，我不想努力了，手可以多抖兩下嗎？」
不過該外送員說，只要接到陳阿姨的訂單，每次都會給最低200元起跳的小費，其他接單的外送員卻沒收到任何小費。網友則笑說「應該是看上你了」、「你對阿姨做了什麼，教個幾招吧」。
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