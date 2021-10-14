抽中農遊券發現要下載「獨立APP」 網怨：消化預算？

10月8日振興五倍券開跑，國旅券、農遊券、藝Fun券跟動滋券也在本週陸續抽出，得獎者會收到簡訊通知。不過，就有網友收到中籤簡訊後，發現還要先下載專用APP才可以領取，讓他直呼「真的無言，現在是每一種券都要做一個APP消化預算？」

一名網友在PTT指出，他傍晚收到簡訊通知，抽中「農遊券」，簡訊內容指出「10/25下載農遊券APP，登入帳號為主綁人手機號碼，密碼為身分證前5碼（含大寫英文）+健保卡後5碼」，一查之下，他發現連農遊券都有獨立的APP，他直呼「真的無言，現在是每一種券都要做一個APP消化預算？」

對此，有網友表示「一個網站2億」、「1個APP就有1.5億」、「原來分很多券就是要做很多APP發大財嗎？」也有人抱怨「其實可以整合，但偏偏不這麼做」、「為什麼不做在一起」、「瘋狂擾民，每一種都要一個」。

但其實藝Fun券的APP為去年7月發行，農遊券的APP為去年6月發行，兩款APP都不是今年才推出的，這次抽的國旅券則是以官網平台領取，i原券抽中要下載台灣Pay並綁定金融卡才能使用。