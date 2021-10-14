「錯在哪？」幫小孩洗澡無法下樓取餐 請外送員送上樓竟遭嗆

現代人生活忙碌，想吃什麼喝什麼都會利用外送來解決，而外送員最常遇到的爭議就是到底要不要將餐點送上樓，一名網友在臉書抱怨訂了5杯手搖飲，但飲料送到時他正好在幫小孩洗澡而無法下樓領餐，請對方送上樓，結果不僅遭拒絕還被嗆，讓他很傻眼，直呼「我錯在哪？」

原PO在「外送員的奇聞怪事」寫道自己很常叫外送，日前他訂了5杯手搖飲，其中一杯是為了感謝外送員的辛勞而買的，但當餐點送到樓下時，他剛好在幫小孩子洗澡，只好透過電話請對方送上樓，不過外送員卻說只有用信用卡才有這個服務，接著便將電話掛斷，讓原PO當下很傻眼。

原PO將洗到一半的小孩放到床上，趕緊拿錢下樓，看到外送員時忍不住小小的抱怨「不是有送上樓的服務嗎？怎麼變成要信用卡才有？」沒想到對方聽到後突然大發飆，還拿大聲公說「到底要不要取餐？」如果不取的話，就要回報公司說顧客刁難不取，讓原PO無奈又傻眼。

他說自己從頭到尾口氣都沒有很差，沒想到對方卻暴怒，雖然還是取了餐，但原PO還是將其中一杯飲料給外送員，並且說「這杯是幫你叫的，天氣炎熱請你喝」，對方簡單說了聲「謝謝」後拿了就離開。原PO說第一次遇到這種外送員，自己將過程貼上網不是想要討拍，只是實在不明白到底自己錯在哪？

貼文引起熱議，「外送服務不就在服務懶（忙）到不（能）願出門的人嗎？該付的金額消費者也付了，有不平衡的是要跟公司反應吧」、「覺得板主為人態度超然，一般會回嗆爭論不請飲料，但你能在對方兇完後，還依舊不改初意，不被別人的惡和心裡的垃圾繼續渲染，折服你與人為善的暖舉」、「其實根本沒這種規定，他只是懶的上樓所以隨便唬爛你，等遇到刷卡要上樓的，外送員就會改口說『防疫問題，現在只放在一樓』」、「無法下樓拿餐的理由千萬種，但是外送員不願送上樓的理由只有一個（消費者你們懂的）」。

還有過來人分享經驗，「我自己也是有孩子的人，邏輯上。我叫了餐錢會準備好，等送餐到再忙孩子的事。因為不知道什麼時候會到，將心比心，在外面跑是滿辛苦的」、「給個建議，我也是有小孩的，也幾乎都靠外送，但是我會看進度，叫了就不會在這時候去幫小孩洗澡，或是做沒辦法馬上完成的事」、「其實，叫了外送就真的先不要做其他事了」。