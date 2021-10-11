他領好食券到餐廳大吃一頓 吃飽驚覺菜單1附註傻眼了

行政院推出振興五倍券，經濟部針對數位綁定加碼，還多贈送500元的好食券，民眾可到指定店家消費用餐。有網友近日打算以好食券用餐，想不到快吃飽時才發現，該間店家不可刷卡，因此不能使用好食券，他崩潰表示「身上沒錢走不出去怎麼辦？」

有網友在PTT發文表示，這幾天拿到數位綁定贈送的好食券，他特地上網找了適用好食券的店家，打算打快朵頤一番，到了店內考慮到有500元的額度，因此點了許多品項，等到快吃完的時候，突然發現菜單上註明「本店僅提供現金消費，無刷卡服務」，詢問店員也說不能使用好食券，他崩潰表示，「我現在坐在位子上瑟瑟發抖，身上沒錢走不出去怎麼辦？」

網友原打算使用好食券用餐，卻發現店家不得刷卡。圖／取自 PTT

其他網友則留言「地址給我我馬上去救你」、「準備去洗碗吧」、「一堆申請了然後現場狀況一堆的店」、「不能刷卡的好食券店家，這店家在搞笑嗎」、「誰叫你不領紙本」、「保險一點就點餐前先問店員」、「我也遇到同樣狀況，好食劵官網有列該店家，結帳時店家跟我說只收紙本五倍劵」。