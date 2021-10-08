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五倍券下午後沒得領？ 超商店員臉臭喊「明天再來」讓他傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
紙本五倍券8日開放第一梯次領券。記者游明煌／攝影
紙本五倍券8日開放第一梯次領券。記者游明煌／攝影

紙本五倍券8日正式開始領用，首日各大超商都湧現人潮，甚至傳出有門市系統一時無法負載而當機。而有位網友就透露，自己下午想去領券，店員卻不耐煩地告知「已經領完，明天再來」，讓他有些傻眼，並困惑道「下午就沒得領了是嗎？」話題引發熱議。

原PO在PTT發文表示，自己在8日下午前往住家附近的超商，準備領取紙本五倍券，但店員卻擺著臭臉告訴他，由於領券作業需要做帳，當天已經無法領取，並強調「今天的券已經沒了」，要他隔天再去。

原PO透露，他本身也是從事服務業，能感覺得出來對方是因太忙而態度不佳，但他也猜測，由於店員一整天都相當忙碌，加上回報數量太麻煩、不想面對煩人客人等原因，就算真的還有券，可能也會和客人說沒有了。

文章曝光後，不少網友訝異直呼「真的假的，我本來打算下班去領，然後直接花掉耶」、「那上班族今天不就不用想領到了」、「天啊，不能領了嗎」、「亂講，明明超商都進貨好幾箱」；其他人則回應「早上還有人說何必這麼早去，看吧」、「應該只有前幾天比較會出現下午晚上就領完的啦」、「我決定過幾天再去」。

其中，有網友回文表示，自己領券時順便詢問了一下店員，該門市員工指出，超商每天會拿五箱左右的五倍券進貨，不會一次通通放在店內，避免遺失或偷竊等嚴重損失發生，因此確實可能發生「領完了」的情形，若不想撲空，他建議「還是早上早點起床去領」。

超商 上班族 PTT 五倍券

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紙本五倍券8日正式開始領用，首日各大超商都湧現人潮，甚至傳出有門市系統一時無法負載而當機。而有位網友就透露，自己下午想去領券，店員卻不耐煩地告知「已經領完，明天再來」，讓他有些傻眼，並困惑道「下午就沒得領了是嗎？」話題引發熱議。

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