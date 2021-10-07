他拿過世四年父親的身分證字號 竟可預約五倍券！

振興五倍券將在明（8）日開放領用，不少人已經規劃好要怎麼使用，還沒登記到的人，也可以等10月25日至31日第二批預定，不過有一位網友發現，郵局的預約系統有問題，居然可以用過世者的身分證字號預約五倍券，還顯示預約成功，此文一出，馬上引發網友熱議。

一名網友在PTT表示，他出於好奇，將已過世父親的身分證字號輸入在郵局的五倍券預約平台，沒想到還能成功預約。他PO出五倍券預約成功的截圖，以及檢察署相驗屍體證明書，並指出父親已經過世四年，不是資料尚未更新的問題，因此他問「有沒有死四年的人預約五倍券還能預約成功的掛？」

底下網友馬上指出「預約成功又不能領」、「該不會資料庫是拿舊的吧？」、「領到再說」、「領的時候要出示健保卡」、「預約只是要分散人潮」，還有人驚訝表示「不能領，但能預約也是猛」、「綁數位可以用嗎？」、「萬一身分證健保卡還在，搞不好可以領」。