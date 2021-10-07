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賣場標註「台灣出貨」卻走海運？ 網購達人曝：要問「這句」

聯合新聞網 / 綜合報導
「台灣桃園」出貨的賣場商品，卻走海運送來，讓訂購者感到疑惑。示意圖。美聯社
「台灣桃園」出貨的賣場商品，卻走海運送來，讓訂購者感到疑惑。示意圖。美聯社

許多民眾為快速收到貨，在買網購挑選商品時，會特別找由台灣賣家出貨的賣場，但近日有一位網友表示，他購買一間顯示「台灣桃園」出貨的賣場商品，卻是走海運送來，讓他疑惑「寄海運是從澎湖、金門過來的嗎？」有網購達人跳出來解答，建議他問「台灣現貨嗎？」

一名網友在「爆廢公社公開版」臉書表示，他下單的賣場顯示「桃園蘆竹出貨」，運送方式卻以海運。經過詢問賣家後，對方回覆「我們是台灣發出的哦，我們合作的物流是海運的呢」。賣家除了請他耐心等候外，還告知他「您這個我們已經聯繫發出了呢，可以辛苦您耐心等待一下哦，我們裡面還有小禮品贈送的呢」。不過，網友疑惑地問賣家「寄海運是從哪裡寄來的，是澎湖還是金門嗎？」只見賣家用簡體字回應「我們發出的地址是桃園市蘆竹區这边的呢」。

對此，網購達人指出「聯繫發出、的呢」這些詞不是台灣用法，商品是從台灣出貨沒錯，但要等從中國大陸寄到台灣，再從台灣寄送貨物給買家，因此專業一點要問「台灣現貨嗎？」才是從台灣出貨的意思。至於賣家會寫蘆竹區出貨，則是因為蘆竹是中繼站，很多商品都會從那邊寄送到台灣各地。

有網友看完後笑稱「沒跟他說台灣還要海運？是環遊世界再回來嗎？」、「難怪我上次買東西，在南投走海運」、「從蘆竹出海，繞行大陸一圈再返回台灣的概念」。

網友發現他買的商品標註「台灣出貨」，卻用海運寄送。圖擷自「爆廢公社公開版」臉書
網友發現他買的商品標註「台灣出貨」，卻用海運寄送。圖擷自「爆廢公社公開版」臉書

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