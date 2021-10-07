清一色全是肉！他自製「肉祭典」便當超豪邁 網友笑：男人的浪漫
雖然說均衡飲食對身體健康比較好，但如果能不顧營養、熱量這些，盡是挑選自己喜歡的東西來吃，確實也會給人相當充實的滿足感。最近一位日本網友分享的特色便當，就被說有著這樣的特色。
根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「coolgrease_e」最近分享一張自己的便當照片，這個便當除了底下的白飯以外，配菜則由厚切牛肉、肉丸子、章魚香腸、熱狗等等組成，除了左上角疑似墊了一些生菜之外，幾乎清一色的全是肉類。
俺の弁当 pic.twitter.com/U6weA437hx— Ｅ’ (@coolgrease_e) October 1, 2021
報導指出，coolgrease_e平常就會在twitter上分享自己的便當或餐點，雖然看得出來他很喜歡吃肉，不過出現這麼極端的「肉食便當」算少見的。而正也因為如此，讓這份便當意外得到許多網友的迴響。
不少網友紛紛表示「滿滿的肉」、「這根本是夢想中的便當」、「男人的浪漫啊，超想吃」、「我兒子說他也要一樣的便當」、「還是有蔬菜，所以很健康」、「吃這個一定超滿足」、「高蛋白、低脂肪、高蛋白高蛋白高蛋白高蛋白…」、「根本肉的祭典」、「全都是草食動物的肉，所以是蔬菜料理」。
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