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23歲單親妹完全不知媽媽收入…點開入帳通知「6位數」嚇壞了

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／Ingimage
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許多人知道爸媽的工作，卻不一定知道實際收入有多少。一名女網友表示自己今年23歲，但「從來都不知道爸爸媽媽的收入大概是多少」。直到有一天無意間發現匯款金額，才知道原來媽媽靠接案月收高達6位數。

一名女網友在Dcard分享心情，雖然自己已經23歲，但從不知道「爸爸媽媽的收入大概是多少」。直到有天媽媽隨口向他詢問高中辦的帳戶是否還在，想要收一些小額匯款。原PO身為帳號主人整個9月時常收到匯款通知，打開驚見整個月收入高達45萬4085元，「我就嚇到，沒想到媽媽月收有這樣」。

圖擷自Dcard
圖擷自Dcard

原PO表示自己是單親家庭，母親是做設計的，接案都是一筆一筆進來。「不是每個月都一樣，但真的由衷佩服」。回想起自己大學也是靠自己打工賺錢，原PO笑稱以後要是有小孩，也得苦惱找個時間點告知家庭狀況。

不少小孩其實也不清楚爸媽的收入，有人直到高中要申請中低收入「被打槍才知道」；也有大一申請學貸的時候，承辦老師一臉問號看著他，「才發現是家裡不清貧，但我很清貧」。

相較於原PO的「幸運」，部分網友則感嘆「比較想知道我家到底欠了多少錢」；以及爸爸捲款留下債務，以致於全家收入「就看我賺多少囉」。

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