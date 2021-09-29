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自助菜5樣菜125元 結帳阿姨用「湯匙」計價引爭議

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友抱怨，自己去吃清粥小菜自助餐，夾了2樣青菜、香菇、肉絲、荷包蛋，沒想到在結帳時竟要價125元。 圖／爆廢公社公開版
一名網友抱怨，自己去吃清粥小菜自助餐，夾了2樣青菜、香菇、肉絲、荷包蛋，沒想到在結帳時竟要價125元。 圖／爆廢公社公開版

因為自助菜的菜色多樣，且份量能自己決定，但日前卻有一名網友抱怨，自己去吃清粥小菜自助餐，夾了2樣青菜、香菇、肉絲、荷包蛋，沒想到在結帳時竟要價125元，讓他不解的詢問店家，才知道問題出在「湯匙」。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」中發文分享，買自助餐結帳時聽到125元嚇了一大跳，讓他不禁直言「125我可以吃便當，還可以再買手搖飲料大杯的！」一問之下才知道，肉類「一平匙」40元，而原PO夾的肉量超過一平匙，所以還要加價10元，所以算50元。

但原PO也發現，結帳時的湯匙與餐台上的湯匙大小不一樣，對此店家則回應「因為客人都會把湯匙拿回去回收桶，以至於都沒有湯匙」，然而這樣的回答也讓原PO認為，這家清粥小菜計價方式混亂，沒有先說清楚一平匙的量是多少，便讓他不禁懷疑店家刻意在佔便宜，更補充說明道「而且40元的肉，大概照片的5-6片，還要加上菜的蓬鬆度」。

原PO也發現，結帳時的湯匙與餐台上的湯匙大小不一樣。 圖／爆廢公社公開版
原PO也發現，結帳時的湯匙與餐台上的湯匙大小不一樣。 圖／爆廢公社公開版

此文一出，網友紛紛留言表示，「看了之後不意外」、「吃清粥小菜都要有被坑的心理準備，這個已經是常理了」、「自助餐每次都夾一樣的菜，價格每次都不一樣」、「以你這樣的量，清粥小菜算便宜的」、「遇過連續三天買一樣的菜色，差不多的份量，一天125，一天150，一天180的呢」、「這樣120還好吧，我跟我老公去吃一間比你說的貴，2碗大魯肉飯＋5樣菜250。」

爆廢公社

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