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外送咖哩飯備註不要蔥！打開一看「沒飯又沒湯」 真相笑翻眾人

聯合新聞網 / 綜合報導
一位網友訂咖哩飯時備註「湯、飯都不要蔥」，結果因訂餐系統的微妙斷句，餐點送來既沒飯也沒湯，令他傻眼。圖擷自《Dcard有趣板》
一位網友訂咖哩飯時備註「湯、飯都不要蔥」，結果因訂餐系統的微妙斷句，餐點送來既沒飯也沒湯，令他傻眼。圖擷自《Dcard有趣板》

美食外送服務盛行，只要動動手指餐點就會自動送上門，感覺超方便。一位男大生利用外送平台點了咖哩飯，並備註「不要蔥」，結果只送來了咖哩和配菜，沒飯也沒湯，令他傻眼。查看明細後，發現原來是備註欄被訂餐系統「斷章取義」，造成店家誤會。

一位男大生在《Dcard有趣板》發文分享自己的訂餐糗事，當天利用外送平台訂了一份牛蝦雙拼咖飯，因為很討厭湯裡被放蔥，所以在備註欄註明「湯、飯都不要蔥」，杜絕一切「可能被蔥汙染」的可能。

沒想到，收到餐點打開一看，竟然只有咖哩醬跟配菜，既沒飯也沒湯，令他傻眼「這樣是要怎麼吃」，趕忙致電店家詢問，店家納悶回應「不是單子註明不要湯跟飯嗎？」，細看訂單，才發現備註留言被斷句，第一行字只剩「湯、飯都不要」，造成店家誤會，無奈哀嘆「我只是不要蔥啊…」。幸好溝通後，店家也願意馬上補送飯和湯。

貼文一出，眾人笑翻紛紛留言「笑死，也太慘了」、「太好笑了吧，湯飯都沒有還要200」、「沒有飯的咖哩沒有靈魂」、「好天才的老闆」、「他完全沒把蔥放在眼裡」、「斷句真的很微妙」。也有人建議原PO下次直接寫「不要蔥」就好了，簡明扼要，「因為單上面的分行太奇妙了，太忙的時候真的會看錯，不過老闆的處理方式很好」。

美食外送

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