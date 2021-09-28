早餐店決勝負餐點？ 內行人指「這3樣」可看出店家功力

營養豐富的早餐可以讓人精力充沛，提高學習與工作效率。台灣早餐店林立，方便趕時間的學生及上班族購買，就有網友好奇問早餐店的哪項餐點，「能夠讓你覺得這家早餐店不會倒」，許多內行紛紛點名「這3樣」餐點，可以看出店家口味特色及功力。

一位網友在《PTT Gossiping》板以「早餐店能決勝負的餐點是啥」為題發文，自己認為是原味蛋餅，更好奇問大家哪種餐點「能夠讓你覺得這家早餐店不會倒？」

貼文引發議論，紛紛留言「總匯」、「大冰奶」、「烤土司」、「鐵板麵」、「漢堡類」、「紅茶，有的店特別香」，但也有人認為「現在都是中央廚房出來的東西，味道都統一」，沒有獨特的地方。另有許多人與原PO一樣支持原味蛋餅，「古早味，原味最讚」，強調蛋餅皮是關鍵，「蛋餅皮分兩派，一派軟爛、一派略硬，軟爛的建議可以直接丟垃圾桶」。

其實，對於早餐店的產品常引起討論，綜合網友意見，認為鐵板麵、鮪魚蛋餅及小熱狗是多數人認為可以一決勝負的關鍵產品。網友認為「鐵板麵可能看出口味跟功力」、「鮪魚蛋餅要做得好吃不容易」、「煎到外皮焦脆而裡面魚肉尚有汁，不容易」、「一定是熱狗啊」、「一定要噴汁」。