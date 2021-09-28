快訊

朱立倫發言人：國民黨與美中一起反對台獨 只是剛好而已

早餐店決勝負餐點？ 內行人指「這3樣」可看出店家功力

聯合新聞網 / 綜合報導
營養豐富的早餐可以讓人精力充沛，提高學習與工作效率。示意圖／ingimage授權
營養豐富的早餐可以讓人精力充沛，提高學習與工作效率。示意圖／ingimage授權

營養豐富的早餐可以讓人精力充沛，提高學習與工作效率。台灣早餐店林立，方便趕時間的學生及上班族購買，就有網友好奇問早餐店的哪項餐點，「能夠讓你覺得這家早餐店不會倒」，許多內行紛紛點名「這3樣」餐點，可以看出店家口味特色及功力。

一位網友在《PTT Gossiping》板以「早餐店能決勝負的餐點是啥」為題發文，自己認為是原味蛋餅，更好奇問大家哪種餐點「能夠讓你覺得這家早餐店不會倒？」

貼文引發議論，紛紛留言「總匯」、「大冰奶」、「烤土司」、「鐵板麵」、「漢堡類」、「紅茶，有的店特別香」，但也有人認為「現在都是中央廚房出來的東西，味道都統一」，沒有獨特的地方。另有許多人與原PO一樣支持原味蛋餅，「古早味，原味最讚」，強調蛋餅皮是關鍵，「蛋餅皮分兩派，一派軟爛、一派略硬，軟爛的建議可以直接丟垃圾桶」。

其實，對於早餐店的產品常引起討論，綜合網友意見，認為鐵板麵、鮪魚蛋餅及小熱狗是多數人認為可以一決勝負的關鍵產品。網友認為「鐵板麵可能看出口味跟功力」、「鮪魚蛋餅要做得好吃不容易」、「煎到外皮焦脆而裡面魚肉尚有汁，不容易」、「一定是熱狗啊」、「一定要噴汁」。

早餐

延伸閱讀

她炒這道菜卻被警告「不能晚上吃」 內行人曝真相和解方

女曝餐廳留一手的「煎牛排密技」 網：光看就覺得動脈快堵塞

買雞翅發現驚人巧合？他驚喊「怎麼都同一邊」 內行揭真相

曾鄙棄英國食物如「無味垃圾」 日本網紅因一道料理變節

相關新聞

自助菜5樣菜125元 結帳阿姨用「湯匙」計價引爭議

因為自助菜的菜色多樣，且份量能自己決定，但日前卻有一名網友抱怨，自己去吃清粥小菜自助餐，夾了2樣青菜、香菇、肉絲、荷包蛋，沒想到在結帳時竟要價125元，讓他不解的詢問店家，才知道問題出在「湯匙」。

外送咖哩飯備註不要蔥！打開一看「沒飯又沒湯」 真相笑翻眾人

美食外送服務盛行，只要動動手指餐點就會自動送上門，感覺超方便。一位男大生利用外送平台點了咖哩飯，並備註「不要蔥」，結果只送來了咖哩和配菜，沒飯也沒湯，令他傻眼。查看明細後，發現原來是備註欄被訂餐系統「斷章取義」，造成店家誤會。

他曝開車遇一狀況「眼瞎3秒看不清」 用路人集體憤怒：該立法了

台灣人習慣使用機車或汽車做為代步工具，每到上、下班時間、連假前後總能在路上看到滿滿車潮，也因此用路安全特別重要。有網友在臉書社群貼出開車時常遇到的狀況，抱怨近來「打鳥燈」越來越多，停個紅燈眼都快瞎了，結果引發眾人共鳴，怨聲不斷。

他路上看見千元鈔隨手一撿 打開臉綠：活人的婚禮廣告

大部分的民眾看到地上有大鈔都不太敢亂撿錢，就算真的撿起來了，也會送至警察局，不過最近有一位民眾在路邊看見千元大鈔，興奮撿起來仔細查看結果卻讓他超失望，並直言「騙人是不好的行為」。

一張髮夾照意外掀「顏色之亂」 你看到的是金還是綠？

每個人喜好、觀感不同，物品映入眼簾的Fu也有所差異！一名女網友貼出自己使用的「綠色髮夾」外觀照，表示與男友爭執上頭的顏色，要網友評評理到底誰說的才對，沒想到卻掀起「顏色之亂」。

早餐店決勝負餐點？ 內行人指「這3樣」可看出店家功力

營養豐富的早餐可以讓人精力充沛，提高學習與工作效率。台灣早餐店林立，方便趕時間的學生及上班族購買，就有網友好奇問早餐店的哪項餐點，「能夠讓你覺得這家早餐店不會倒」，許多內行紛紛點名「這3樣」餐點，可以看出店家口味特色及功力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。