他傻眼早餐店塞6店員是瞎忙嗎？網喊：非常賺啊

一日之計在於晨，吃個好吃又豐盛的早餐非常重要！一名網友發現台北的早餐店一次都請到5、6個員工，讓他不禁好奇是不是「瞎忙」，認為早餐店的收入真的能夠應付成本嗎？引來不少網友討論。

一名網友在批踢踢（PTT）八卦版以「一間早餐店請到五個人是在瞎忙嗎」為題，表示早餐店應該2名店員就足夠，「一個人顧煎台、一個人結帳兼裝飲料、做三明治。」但他發現台北有很多早餐店一次都請到5、6個人，「請這麼多人，根本賺不回本吧」，認為他們在瞎忙。此文一出引來不少網友留言，有網友對原Po笑稱「你有慣老闆的潛力，不然就是早餐店生意太差。」

多數網友認為早餐店其實「非常賺」但非常累，「生意好就是要請那麼多」、「早餐店賺得比你多，不用擔心」、「時薪160，肥宅一個人就吃150」、「桌子不用收？餐具都不用洗？」、「一堆不開發票你就知道逃了多少稅」、「光櫃檯純收錢點餐就2個」、「我們這邊7個，一般小早餐店而已」、「我曾經看過永和某豆漿店請到13個人。」

也有人提到，不管是學生或上班族，早上都在趕時間「壓線」，「出餐一慢，客人馬上跑光光」、「生意很好但出餐也很快」，還表示很多員工都是時薪制，「一小時就算200，做個3到5人就回本。」