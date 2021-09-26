她炒這道菜卻被警告「不能晚上吃」 內行人曝真相和解方

每種蔬菜都有其豐富的營養素，不過你有聽過哪一種菜不能在晚上吃嗎？一名女網友在臉書PO出一盤菜，看似很平常的蔬菜，但她卻不解地想問「為什麼晚上不能煮這道菜？」貼文一出引來鄉民們的熱議，許多人都有聽過這樣的說法，不過也有內行人以比較醫學的角度來解釋原因。

從原PO在臉書粉絲團「家常菜」貼出的照片看到，桌上有一盤綠色蔬菜，看似很普通，但湯汁卻呈現紫紅色，原來這道菜名稱叫作「紅鳳菜」。原PO被提醒不要在晚上煮這道菜來吃，讓她百思不得其解，於是上網詢問其他人的意見。

貼文引來網友議論紛紛，「我也好想知道為什麼唷？長輩真的都這樣交代耶」、「想吃就煮，不要忌諱，我也常晚餐煮」、「白天是陽菜，晚上是陰菜，奈何橋邊的紅鳳菜」、「我以前小時候聽長輩都是這麼說不能吃，如今我已經年過半百，我現在算是長輩了吧，我想吃就吃耶」、「老人家說白天吃補血（早上吃最好），晚上吃吸血」、「因為傳說地獄裡的血池種的就是這種菜」。

還有人以醫學角度來解釋，「因為它是補血的食物，晚上吃怕太補睡不好」、「根據中醫師說的，這種菜有幫助活血，所以盡量不要在晚上吃」、「因為活血，晚上該是休息的時候了」、「比較文明的說法是『滋補』，晚餐吃了亢奮，有礙睡眠」、「是因為屬性比較涼而已」、「以中醫觀點，紅鳳菜屬寒涼的，晚上煮來吃，胃腸不好的比較容易跑廁所，所以紅鳳菜煮的時候都會放薑絲一起炒」。

對此，「台灣癌症基金會」曾在臉書寫道，網路上謠傳紅鳳菜不能晚上吃，不能補血還會吸血，其實這些都無科學根據；而中醫觀點則是紅鳳菜屬性偏涼，白天陽氣旺盛，身體陽氣相對旺，中午吃的確較合適，寒性體質晚上食用，症狀會變得更明顯，但若是加入薑絲同炒，就無此顧忌。