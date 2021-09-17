機車變貨車 外送員接單傻眼硬塞「整車掛滿滿」

外送平台除了可以點餐以外，現在也多了懶人服務，像是點超商、超市與賣場販售的生活用品，舉凡食材、雜貨、清潔用品都可以買到，造福了許多想宅在家的民眾。不過，一次點太多，可能會讓外送員的機車裝不下。近日就有一名外送員表示，自己接到全聯的訂單，跑去取客人點的商品時，被全聯員工的一句話嚇到。

外送員在「外送員的奇聞怪事」臉書表示，他一早就接到全聯的單，進門後店員告訴他「那一車全部就是你的」，他看了一眼，發現有堆滿購物車的衛生紙，算了一下總共有6袋捲筒紙巾，3袋抽取式衛生紙，這些衛生紙體積龐大，讓騎機車的外送員十分為難。

外送員分享自己接到超多衛生紙的訂單，網友建議他「下次拆單，多一位外送員幫忙送」。圖擷自 「外送員的奇聞怪事」臉書

最後，這名外送員還是硬著頭皮送貨，除了外送保溫袋被塞滿衛生紙，外送袋上面也用鉤子掛了3袋衛生紙。他表示「好險客人在一樓說會自己拿上樓」。

看完這名外送員的分享後，不少網友建議「這量應該拆單，多一夥伴來送」、「為什麼不叫支援，拍照給派單，幹嘛一個人硬送呢？」。也有人直言，「客人以為外送員都是開貨車嗎」、「太誇張了吧，直接叫宅配不好嗎」、「雖然衛生紙，跟紙巾的重量算是輕的，但買這麼多加起來很恐怖，客人啊，你麻卡好心一點」、「每天都烙賽也沒用那麼多」、「這客人很夭壽」。