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新人剛入職秒炸喜帖給同事 網友曝：這是一條龍計畫

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友表示，公司剛入職的新人炸喜帖給全部門，但跟該同事不熟，讓他直呼「是怎樣」？。圖／ingimage
有網友表示，公司剛入職的新人炸喜帖給全部門，但跟該同事不熟，讓他直呼「是怎樣」？。圖／ingimage

寄喜帖邀請親朋好友來參加婚禮，是每對新人婚前的重要項目之一，但如果寄給跟自己不熟的人，對方恐怕會有點尷尬，不知道要不要參加。昨（16）日就有一名網友在PTT提問「新人到職一個月炸喜帖是怎樣？」他困擾表示，部門剛來了一個新人，說下個月底要結婚，還發喜帖給大家，但他其實跟這位同事沒有很熟，讓他超傻眼。看完後，職場老鳥指出「婚假→產假→育嬰假是一條龍計畫」。

這名網友表示，8月初他們部門來了一位新人，結果9月中發喜帖給大家，說下個月底將舉行婚禮，邀請同事來參加。不過，因為他剛入職，所以彼此都不太熟，突然被邀請參加婚禮讓這名原PO超傻眼，直呼「根本黑人問號，這種人是怎樣？」

對此，多數網友認為「當作沒看見」、「喜帖還她，說不克出席」，還有人出狠招「找個男同事說你們要去登記，請他不用互包」、「把喜帖當他的面送進碎紙機」、「包600，帶一家老小去吃」、「600帶全家」、「包600，祖孫三代都去坐一整桌」、「包400坐好坐滿」、「包600吃全家餐，怎麼想都你賺阿」、「一人包500全公司都帶家眷去吃爆菜鳥」。

也有職場前輩分享經驗談，「說不定他很快就離職」、「說不定馬上就閃人了」、「才一個月也敢炸真好意思」、「有遇過新人到職一個月就去生小孩」、「一來現炸婚假→產假→育嬰假」、「婚假→產假→育嬰假，一條龍下去，放完領完有薪假剛好轉跑道」。

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