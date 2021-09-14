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燙青菜給豆芽菜...顧客怒給「2星評價」店家po文公審網卻不挺

聯合新聞網 / 綜合報導
客人點了燙青菜，結果送上的是一盤豆芽菜，讓他不能接受，在評論留了2顆星。 圖／pixabay
客人點了燙青菜，結果送上的是一盤豆芽菜，讓他不能接受，在評論留了2顆星。 圖／pixabay

為了注重飲食均衡，不少人點完主食後，會多加點一份燙青菜，有些店家會直接寫出菜類名稱，但有些則是採用時令，可能需要問老闆才知道當天的菜色。近日有店家抱怨，消費者不滿他們燙青菜使用的是豆芽菜，於是給了2星評價，此文也引來網友熱議。

有店家近日在「爆怨公社」發文抱怨，近日有顧客點了燙青菜，卻在Google評價打2顆星，原因竟寫著「點燙青菜卻是豆芽菜？我是不太能接受啦。豆芽菜就是豆芽菜吧...」，店家則無奈說「這世界什麼事都會發生，豆芽菜很無辜，還有什麼更瞎的網路負評嗎？先買醉去了...」。

針對消費者的負評，店家也回應「我們一直很重視顧客的批評指教，很抱歉這次餐點沒能達成您的期望。綠豆蛻變而來的『綠豆芽』屬於蔬菜類，且含豐富的營養成分，我們每日採買的蔬菜種類皆不同，點餐時同時可以事前詢問今日燙青菜的選項，再選擇是否需要，謝謝您」。

網友看了也紛紛回應，「我覺得燙青菜應該是要綠色蔬菜，但是我不會給負評」、「看一份多少錢吧？一份30你給豆芽菜，是在挑戰客人？」、「正常一般燙青菜都是綠色蔬菜，加在麵裡面還可以接受，但點一份燙青菜『都是豆芽菜』會有點火！」、「你的註解都知道蔬菜和青菜的分別了，莫怪客人無法接受」。

很多人對於燙青菜的印象是綠色蔬菜。 聯合報系資料照
很多人對於燙青菜的印象是綠色蔬菜。 聯合報系資料照

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