鄰居「車庫拉鐵門烤肉」算違規？ 網嘆：疫情讓人見獵心喜

中秋連假將至，不少民眾都期待能與親朋好友相聚烤肉，但受到疫情影響，各縣市陸續頒布相關嚴格規範，禁止在公共場所進行烤肉活動。而一名網友就提問，大多地區限制戶外烤肉聚會，但若在「自家車庫前院」舉辦是否就不受限制？貼文引發討論。

原PO在臉書「爆怨2公社」發文透露，自己居住在台中市，住家附近的街道，有一排類似別墅形式的建築社區，每一戶門前都有一塊私人車庫前院，並可拉下鐵門遮蔽。他接著指出，該社區其中一戶人家，經常在自家車庫前院烤肉，但今年因疫情升溫，許多縣市都對烤肉聚會的規範從嚴，他便好奇這樣的做法是否有違規疑慮。

貼文曝光後，隨即引起熱議，大多網友紛紛留言「自家院子烤，沒問題吧」、「關鐵門後自己家人，有何不可」、「別墅型透天住家車庫不等於騎樓，算是私人空間，是可以烤的，但要同住家人才行」、「參加成員不是住在其他地方的親友就可以」、「拉下鐵門不讓外人進入，這樣就沒關係了」。

不少網友則質疑「你是不是想到時候檢舉鄰居」、「感覺你想檢舉欸，疫情期間把眼界放開點，真的不需要看什麼都不順眼」、「疫情讓台灣人變好可怕，每天都是對立 、質疑、見獵心喜」、「懷疑當天會有人去查報車庫關起來烤肉的人家」；此外，有人也提醒「鐵門拉下烤很危險，等等一氧化碳中毒」、「注意不要烤到暈倒」。

事實上，各縣市對中秋烤肉的規範不同，而網友貼文中提到的台中市部分，根據台中市政府官網說明，即日起至中秋節期間，包含公園、河濱、社區中庭、私人收費停車場、自家門前騎樓、公寓社區頂樓等戶外公共場域，一律禁止從事烤肉活動，家裡烤肉則以同住家人為限，違者將依《傳染病防治法》處3千元以上、1萬5千元以下罰鍰。