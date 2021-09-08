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秋冬買冷氣較便宜？ 內行人揭裝機 「最佳時機」

聯合新聞網 / 綜合報導
有些人以為避開夏天旺季，在秋冬時買冷氣會有折扣，答案是否定的。示意圖／ingimage授權
有些人以為避開夏天旺季，在秋冬時買冷氣會有折扣，答案是否定的。示意圖／ingimage授權

台灣夏季氣候悶熱，冷氣成了家戶必備電器，但一台冷氣動輒上萬元，還有後續維修及高額電費支出，如何選擇適合的冷氣機，每到夏季都成為熱門話題。一位網友在臉書問道「秋冬才裝冷氣，會比較便宜嗎？」引來行家指出買冷氣「最佳時機」。

近日秋老虎發威，天氣熱爆，一位網友在《爆系知識家》代友人提問，「請問秋冬才裝冷氣，會比較便宜嗎？」想知道動輒上萬元的冷氣機，此時購買是否能有折扣。

貼文一出立即獲得眾人回應「不會」、「但安裝不用等很久」、「冷氣屬於剛性需求，比較難談折扣，冬季是比較好安排安裝師傅」、「比較好叫工而已」，一名自稱曾待過電器行的網友表示，秋冬裝冷氣不僅價格不會較便宜，「還可能選擇變少，且有很小機率裝到新品不良的退換整新品，優點是比較不用等」、「裝機品質可能好一些」。

另有內行人指出冷氣最佳購時間在「每年2月到4月底」，原因有三：「1.師傅裝機時間比較充裕不會趕工；2.買有好禮6選1；3.當年政府補助越早申請領到的機會更大，預算用完就沒了」，另有人建議應購買有暖氣功能的，「裝冷暖，馬上用，出問題馬上通報換機，裝單冷放到想用才開，出問題就排隊」。

冷氣 暖化

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