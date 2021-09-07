25歲男存款剩2萬「該找工作？」 網見他1條件：夠用到天長地久

每個人除了每月薪資的固定收入，也應備妥緊急動用款以備不時之需，但一名25歲男網友就在網上發文，表示平時都是住在家裡、三餐也都由家裡準備，不需額外負擔生活開銷，但想知道戶頭裡「只剩2萬元存款可以生存多久？」貼文曝光後立刻引起網友熱議，大家紛紛留言「2萬塊我個人是可以過大概2個月啦」、「三餐家裡準備還不用付房租水電，沒有額外物欲的話，2萬可以用到天長地久吧」，但多數網友還是建議他「出去找工作才是最實在的選擇」。

這名25歲男網友在Dcard發文表示他目前的生活狀況是住在家裡，三餐有家裡幫忙準備，只有部分時候是自己解決」，但話鋒一轉，原PO問到，「在不用負擔水電等費用的情況下，只剩2萬存款還能生存多久？該開始找工作了嗎？」

貼文一出，底下留言立刻蓋起高樓，一派網友直言，「手機費、保險費、國民年金、健保費等各種臨時雜費，你覺得能撐多久？不如現在就去找工作」、「2萬塊我個人是可以過大概2個月啦」、「去買刮刮樂、大樂透拚一波」、「三餐家裡準備還不用付房租水電，沒有額外物欲的話，2萬可以用到天長地久吧」，其中有一位網友點破關鍵，直言「跟你講，住家裡勝過百萬年薪」。

不過，多數網友仍是建議原PO要把握時間趕緊找工作，「去賺錢吧孩子」、「多少還是去投個履歷吧！不然2萬我覺得不太夠撐，萬一有急需用錢的時候呢？」、「你快找（工作）吧，2萬沒辦法讓你活太久的」、「要是我存款只有2萬，根本不敢沒工作」，也有人建議原PO「養成記帳習慣，自己的錢能活多久一目了然」、「在找工作期間可以領取政府補助應急一下」。