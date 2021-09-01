高端疫苗單日接種人數雪崩 網：打不完就交給這群人

自8月23日施打高端疫苗以來，全台已有超過65萬人接種，不過隨著BNT疫苗即將來台，高端打氣卻逐漸降低，屢屢出現民眾爽約，根據衛生福利部統計，8月31日更僅有504人接種高端。有人納悶，若大部分國人不願打高端疫苗，剩下的劑量該何去何從，引發網友議論。

政府目前向高端訂購500萬劑新冠肺炎疫苗，自8月23日開放施打以來，已有超過65萬人接種第一劑，但隨著台積電、永齡、慈濟購買的BNT將抵台，高端打氣直直落，8月31日甚至僅有504人接種。

高端疫苗打氣直直落，8月31日僅有504人接種。圖／取自衛福部官網

對此有人在PTT發文，他好奇若高端疫苗打氣持續低迷，剩下還未交貨的量要做嗎、錢要付嗎？政府當初訂購的疫苗該何去何從？

貼文曝光後引起網友熱烈回應，「錢當然要付啊，約都簽了」、「你打不打隨便你，錢應該已經收了」、「看邦交國收不收啊」、「我們的友邦會要吧，畢竟不用錢」。

其中最多人附和的回應是交給國軍處理，「用不完的東西都是國軍接收」、「辛苦偉大的國軍了」、「國軍瑟瑟發抖中」、「怎麼可能打不完，有國軍可以消耗」、「和香蕉一樣，請國軍支援」。

網友熱議「打不完的高端給國軍」，國防部曾回應有向指揮中心提出疫苗需求，但沒有指定疫苗種類，基本上是「撥什麼就打什麼」，但會尊重役男意願，不會勉強施打。對於役男恐被迫施打高端，陳時中也曾表示不會強迫役男打高端，「但你選擇的品牌到貨速度慢，就比較慢打」。