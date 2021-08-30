不放心寧選其他疫苗 彰化高端爽約率2成剩1萬多劑

彰化縣今天連續第10天+0，防疫仍不能鬆懈，仍必須持續接種疫苗。彰化縣衛生局長葉彥伯說，高端疫苗第一階段施打已經結束，中央共配發3萬8201劑，卻因有其他疫苗可選及媒體報導接種不良事件後，造成彰化縣高端疫苗預約爽約率達2成，剩餘的1萬1000多劑，後續將依中央指示規定處理。

彰化縣第六輪接種高端疫苗，完成預約的民眾有3萬3600人。中央總共配發給彰化縣的高端疫苗共3萬8201劑，最後總計有2萬6886人已施打，施打率是80%。在打完第六輛高端疫苗後，目前彰化縣18-49歲接種率為24.48%；50-64歲接種率為55.1%；65歲以上民眾接種率為77.66%。

王惠美表示，第七輪AZ疫苗8月29日上午10點開放預約，到8月31日中午12時截止，對象包含7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，未接種疫苗的29歲(含)以上民眾（即1992年12月31日以前出生），或者是滿18歲以上（即2003年9月3日）前出生的第9類民眾，9月3日開始施打，如果要打第二劑的民眾要先等等。

第七輪施打場次分為第一批是9月3、4日，以及第二批9月8、9日以及9/10，開放平常日夜診 169診次、假日診 153診次，共有207 接種站，1195場次，請民眾就近施打，區分時段，避免群聚。

王惠美指出，8月28日下午2時起開放意願登記，納入BNT疫苗選項。只要18歲(含)以上民眾就可以進行意願登記，12歲至17歲暫不納入。12歲至17歲的接種模式，會比照流感疫苗注射，在校園集中接種，開學後會詢問學生願不願意施打，而且一定要滿12歲才能施打。如果沒滿12歲的話，到了年滿12歲會再做安排，依同意書會再邀請醫療院所進到學校，替孩子們打疫苗。

王縣長表示，從即日起至12月31日，縣府會執行社區定點加強監測。2歲以上出現呼吸道症狀的病患或2歲以下幼兒的陪同看診者，由醫師判斷後發放家用快篩試劑。領取試劑後，請配合依注意事項說明內容儘速採檢，並至線上填寫試劑領取診所名稱及快篩結果等資料。如果快篩呈現陽性，請儘速至鄰近的社區採檢院所進一步PCR檢驗。

葉彥伯表示，下一批是預約接種AZ疫苗，預期將獲中央配發4到5萬劑，將分批送達，將分散在5天內施打完畢，平均一天的量不到1萬劑，另外要加選BNT的民眾，可在明天下午4時以後上網加選，至於高中、國中生將依中央指示造冊，到校園內施打。 彰化縣高端疫苗第一階段施打結束，中央共配發3萬8201劑，預約爽約率達2成，剩餘的1萬1000多劑，後續將依中央指示規定處理。 圖／彰化縣政府提供

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