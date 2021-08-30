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想加選BNT驚見「已施打第一劑」註記 她傻眼：七月半鬧鬼？

聯合新聞網 / 綜合報導
網友想加選BNT疫苗卻發現奇怪註記。示意圖，非新聞當事者。圖／聯合報系資料照
網友想加選BNT疫苗卻發現奇怪註記。示意圖，非新聞當事者。圖／聯合報系資料照

指揮中心近日開放18歲以上民眾加選BNT疫苗，不過有尚未接種疫苗的民眾發現，上網登記卻出現「已施打第一劑」的註記，導致她無法加選BNT，網友直呼「是因為七月到了出現靈異事件嗎？」還有網友表示「很多人有類似情況」，質疑恐怕是誤植或被冒用身份了。

有網友在臉書社團爆料公社發文表示，她有一名朋友之前一直在等莫德納疫苗，近日開放加選BNT疫苗，因此她也立刻上網準備加選，想不到近日系統核實身份後，竟出現「已施打第一劑」的註記。

該網友說，朋友的註記是已施打第一劑莫德納，由於不開放混打，因此她也無法加選BNT，查詢健保快易通顯示是在「仁愛醫院」施打，但是朋友根本尚未接種疫苗，讓她直呼「是因為七月到了，所以出現靈異事件嗎？現在搞得完全不能打疫苗，系統到底是怎麼了？」

網友貼出與朋友的對話截圖。圖／取自臉書
網友貼出與朋友的對話截圖。圖／取自臉書

網友貼出與朋友的對話截圖。圖／取自臉書
網友貼出與朋友的對話截圖。圖／取自臉書

該網友也貼出與朋友的對話截圖，朋友表示，「仁愛醫院、衛生所電話都沒人接通，1922、1999則說要找衛生所或醫療院所，確認資料是不是登記錯誤，他們無法協助解決，也無法往上反應問題」。

對此，有網友直說「很多類似狀況」，紛紛留言「九成以上誤植了」、「之前也有人發生類似的事情」、「被冒用身份嗎」、「是不是被特權人士佔用了名額」、「很多人都這樣」、「自求多福吧？有就打，沒有也不須驚訝？政府的網路不可靠」、「那個系統真的是爛爆了」。

莫德納疫苗 BNT 爆料公社

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