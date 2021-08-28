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QA／想改意願打BNT為什麼改不了？ 3大原因致與BNT無緣

家長校門口「叭叭」接小孩 老師氣炸喊：當我檳榔西施？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名幼教老師在臉書抱怨，有家長的放學時間開車接小孩放學，但卻懶惰走下車，便直接在校門口按喇叭，示意要老師帶小孩走出去。 圖／ingimage
一名幼教老師在臉書抱怨，有家長的放學時間開車接小孩放學，但卻懶惰走下車，便直接在校門口按喇叭，示意要老師帶小孩走出去。 圖／ingimage

日前一名幼教老師在臉書抱怨，有家長的放學時間開車接小孩放學，但卻懶得走下車，便直接在校門口按喇叭，示意要老師帶小孩走出去，讓他不禁傻眼直言「請有點sense，不要把學校當檳榔攤好嗎？」

原PO在臉書粉專「靠北，幼教老師也是人」中投稿，表示自己超級討厭把車停在門口按喇叭、示意要老師帶小孩出去的家長，這樣的行為也不禁讓他大罵「這位爸爸你是要買檳榔喔？！叭什麼叭！你是當老師檳榔西施？還是你兒子是菁仔？」

原PO表示，如果家長在門口按2聲「叭叭」，他是不是該廣播「菁仔回家」？如果孩子有穿外套，就廣播「包葉回家」？若是雙胞胎，就廣播「雙子星回家」？讓他氣得無奈直言「不要把學校當檳榔攤好嗎！」

此文一出，便有不少網友因此笑翻表示，「幽默感100分」、「老師對檳榔好了解喔（誤」、「下車接自己小孩那麼困難嗎」、「那位爸爸大概是買檳榔買習慣了」、「還有那種停老遠，等老師送過去的，打死不下車」。

更有許多同行業者十分感同身受道，「形容得很貼切，其實，我早就有這感覺了」、「我還遇過拿手電筒照妳，示意小孩要回家的」、「還有以為我們看車子就知道是哪位家長的…」、「一個小孩有好幾個家長來接，結果一堆阿公阿嬤爸爸媽媽叔叔阿姨什麼哇勾，上來就一句話問『你不知道我是誰？』有事嗎！」

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