這族群「完全被孤立」等不到疫苗！引網怒：連高端都不能打

國內開放第六輪進行高端開打，預計將於第七輪開打AZ疫苗，加上BNT疫苗提前到貨，疫苗意願登記平台於今天下午2時重啟，並納入「BNT疫苗」做為新選項。而衛服部長陳時中昨（26）日也表示，將到貨的BNT將優先開放12-18歲學生接種，便讓不少網友感嘆看著12~18歲打BNT、20~35歲打高端，不忍直呼「把19歲的朋友放在哪裡？」

原PO在PTT上發文感嘆，近日將到貨的BNT疫苗是優先給12-18歲施打，而國產高端疫苗開放20-35歲民眾預約施打，讓今年剛滿19歲的她無奈抱怨「把19歲的朋友放在哪裡？」

此文一出，便引起不少網友深有同感的回應道，「沒聽過19歲整年會衰」、「內心年齡19歲算嗎？」、「說好的長幼有序，結果12~17歲又比我們早打，是在哈囉」、「19歲被消失」、「19歲真的慘！搶不到AZ莫德納，連高端都不能打，BNT又給12-18，19歲真的疫苗孤兒」、「明天19歲生日路過，這種生日禮物真是謝囉」。

但也有不少大學生認為，「認真覺得要優先開發給大學生打耶，這樣我們不就要最後才打到？」、「大學生全台跑透透，各地學生集合在一個班，到時候恐怕又是一波疫情！」、「大學生教室座位都不固定，又都是從各縣市來的，真心覺得應該趕快讓大學生接種疫苗」。

對此，民進黨約10位「英系」立委、市議員今（28）日都在臉書貼出一則貼文，表示BNT疫苗將抵台，除了原本規劃優先施打的12到18歲族群，18到20歲族群也應該同步納入優先施打範圍，不讓年輕人成為疫苗孤兒。