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蒸蛋加「這1樣」變得超好吃！ 她開蓋驚喜喊：「像布丁一樣」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享，只要在蒸蛋過程加入「紅糖」，吃起來就會像布丁一樣。圖片來源:Ingimage
網友分享，只要在蒸蛋過程加入「紅糖」，吃起來就會像布丁一樣。圖片來源:Ingimage

雞蛋營養又能變化出多種料理，是不少家庭的常備食材。不論水煮蛋、荷包蛋、水波蛋還是蒸蛋，都受到大眾喜愛。尤其「蒸蛋」只要把打好的雞蛋放入電鍋中，就能輕鬆上菜。日前就有網友分享「獨門秘方」可以讓蒸蛋更好吃，美味度提升一個層級，吃起來口感就像「布丁一樣」。

一名網友在「電鍋廚娘123」臉書社團發文表示，一般來說大家蒸蛋時都會加入鹽巴，但她是加入「紅糖」，這樣可以讓吃起來的口感像布丁一樣。她說「個人覺得甜的蒸蛋還比鹹的好吃，雖然是很陽春的雞蛋布丁，但還是比外面賣的還要好吃，因為食材天然，完全沒有添加任何人工物。」

她也分享要怎麼做出這道好吃的雞蛋布丁，只要準備「雞蛋、紅糖以及冷開水」。把雞蛋打進碗裡面，先將紅糖跟水先攪和混合，接著倒入與雞蛋混合。她特別提醒，水跟雞蛋的比例大約是1：2，不要超過這個量，因為雞蛋大約在攝氏60度就會開始凝固，也不用蒸太久，外鍋放一格水就好。等待電鍋跳起後，再悶一下就開蓋取出，「吃起來就是天然的雞蛋布丁！超嫩又光滑喔！」

不少人看到後，感謝這名網友的分享，直言「沒想過蒸蛋加糖會變成布丁」。有老饕分享吃法，建議可以加鮮奶，升級成「牛奶布丁」，許多網友也說「下次要來試看看」。

雞蛋

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