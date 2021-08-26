聽新聞
test
0:00 / 0:00
原物料便宜「為何蛋糕賣這麼貴？」內行揭關鍵：做一次就知道
許多人過生日都會選擇買蛋糕慶祝，然而近日就有一名網友好奇發文表示，蛋糕的原物料都很便宜，為何一個蛋糕卻賣這麼貴？此文一出，引發大批網友熱烈討論。
該名網友在臉書社團「爆廢公社二館」PO文表示，「蛋糕的成本這麼便宜，麵粉、雞蛋、鮮奶油等都是很便宜的東西」，但為什麼一個蛋糕要賣到600元至1000元這麼貴？
文章曝光後，隨即掀起一陣熱議，網友紛紛留言「材料便宜，但技術價更高」、「人家賣的是技術專業」、「你做一次就知道了，你以為十分鐘就做好了是嗎」、「台上十分鐘、台下十年功，你懂不懂啊？你嫌貴自己做」、「設計、製作時間、房租、水電、設備等，都不算成本嗎」。
此外，還有網友神比喻「一個螺絲5塊錢，叫工人來鎖螺絲605塊，懂嗎」、「螺絲釘一顆成本不到10元，裝你腿上就收10萬」、「你怎麼不講鐵這麼便宜，要不要乾脆你自己生產一台法拉利呢」、「這問題等同於問鋼筋跟水泥也沒有很貴，為什麼變成房子之後要那麼多錢？你可以自己DIY就好」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言