原物料便宜「為何蛋糕賣這麼貴？」內行揭關鍵：做一次就知道

許多人過生日都會選擇買蛋糕慶祝，然而近日就有一名網友好奇發文表示，蛋糕的原物料都很便宜，為何一個蛋糕卻賣這麼貴？此文一出，引發大批網友熱烈討論。

該名網友在臉書社團「爆廢公社二館」PO文表示，「蛋糕的成本這麼便宜，麵粉、雞蛋、鮮奶油等都是很便宜的東西」，但為什麼一個蛋糕要賣到600元至1000元這麼貴？

文章曝光後，隨即掀起一陣熱議，網友紛紛留言「材料便宜，但技術價更高」、「人家賣的是技術專業」、「你做一次就知道了，你以為十分鐘就做好了是嗎」、「台上十分鐘、台下十年功，你懂不懂啊？你嫌貴自己做」、「設計、製作時間、房租、水電、設備等，都不算成本嗎」。

此外，還有網友神比喻「一個螺絲5塊錢，叫工人來鎖螺絲605塊，懂嗎」、「螺絲釘一顆成本不到10元，裝你腿上就收10萬」、「你怎麼不講鐵這麼便宜，要不要乾脆你自己生產一台法拉利呢」、「這問題等同於問鋼筋跟水泥也沒有很貴，為什麼變成房子之後要那麼多錢？你可以自己DIY就好」。