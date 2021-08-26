台灣重口味泡麵漸消失？老饕曝原因：光芒被外國蓋掉

台灣美食小吃眾多，泡麵的口味也是五花八門，時常可以看到廠商推出新口味，但有不少口味也悄悄隨時光流逝消失，特別是一些重口味的泡麵都已停產，讓網友遺憾又懷念。

原PO在批踢踢發文提問，小時候有幾種「味道重到很好吃的泡麵」現在都停產沒賣了，如維力小辣妹、阿Q臭臭鍋、科學麵的墨西哥辣椒口味等，讓他很想念，好奇停產的真正原因是什麼，是配料問題？還是不符合市場需求被淘汰？

圖／截自PTT

不少網友也紛紛懷念起過去的美味，「懷念浪味烏龍麵，那個比韓國的好吃」、「四倍辣辣雞麵也沒在通路賣了」、「龍捲條才是最有特色的」、「以前吃過一個章魚燒口味的乾麵，退伍後就再也買不到」，有人則認為重口味泡麵的消失是因為「口味贏不過韓國啊」、「口味清淡點大多人能接受，重口味有人不行」。

據《NOW news》報導，有老饕分析台灣因引進外國泡麵的口味都比台灣泡麵來得重，導致本土重口味泡麵無法突出，市場也被韓國、印尼等外國泡麵分掉。過去網友也曾討論台灣泡麵與國外口味的比較，認為與日本、韓國比起來，台灣人口味偏清淡，因此很多國人覺得外國泡麵的麵湯太鹹無法喝完，但麵體較台灣更好吃。