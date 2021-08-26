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廚房持續3個月傳「不明怪聲」她嚇瘋 過來人揭密：應該是牠

聯合新聞網 / 綜合報導
網友表示家裡從來沒有養過寵物，因為聲音會不時出現，因此都不敢打開下方廚櫃，超級害怕一不小心打開後，會有可怕的生物衝出來亂竄。 示意圖／ingimage
網友表示家裡從來沒有養過寵物，因為聲音會不時出現，因此都不敢打開下方廚櫃，超級害怕一不小心打開後，會有可怕的生物衝出來亂竄。 示意圖／ingimage

家裡安靜的時候，不時會聽到一些「小聲音」，多半是家裡出現的小生物，發出的聲音，但如果只有聽到聲音看不到實體，長期下來還是會讓人很害怕。近日有網友分享，家中廚房已經連續3個月傳出「詭異怪聲」，但家裡沒養寵物，很怕會有可怕生物衝出來亂竄，想問網友該怎麼解決。

一名女網友在臉書「爆怨2公社」發文指出，最近三個月，時不時就會聽到廚房有像青蛙的呱呱聲或是偏向咕咕聲的聲音，有時候位置偏向瓦斯爐，有時候又會偏向流理台，按照聲音來源，應該是在廚房流理台的下廚櫃裡。

她表示家裡從來沒有養過寵物，因為聲音會不時出現，因此都不敢打開下方廚櫃，超級害怕一不小心打開後，會有可怕的生物衝出來亂竄，到時候沒人敢抓，更重要的事，平常上班，家裡只剩下媽媽「我不能冒著她被嚇的風險而有什麼意外」，因此想詢問網友有沒有類似的經驗，能不能告訴她可能是什麼生物，該怎麼解決。

網友表示最近三個月，時不時就會聽到廚房傳出聲音，按照來源，應該是在廚房流理台的下廚櫃裡。 圖/爆怨2公社
網友表示最近三個月，時不時就會聽到廚房傳出聲音，按照來源，應該是在廚房流理台的下廚櫃裡。 圖/爆怨2公社

大部分網友認為「有可能是壁虎的叫聲」、「小時後壁虎會在插座之類的地方躲跟下蛋會有奇怪的聲音，我也覺得很奇怪，壁虎那麼小隻聲音那麼大」、「是壁虎嗎？形容的聲音沒辦法很準確知道，版主上網找一下壁虎叫聲比對一下是不是，是的話我覺得就不要打擾牠了」、「壁虎的叫聲」。

也有人指出「壁虎是益蟲，會吃蚊子、蒼蠅、有害的蟲類，甚至還有可能會去吃蟑螂喔，所以不用擔心，只不過牠會到處亂大便，這是比較麻煩的了」。

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