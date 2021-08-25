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買麵被問「要不要煮熟」加班男氣炸 內行反曝：店員貼心

聯合新聞網 / 綜合報導
網友買麵被問「要不要煮熟」，認為對方態度不佳發文抱怨。 圖／pixbay
網友買麵被問「要不要煮熟」，認為對方態度不佳發文抱怨。 圖／pixbay

外帶麵食「麵要不要煮熟」？有民眾買晚餐時被店員如此詢問，不只令他感到匪夷所思，店員態度不佳更讓他不滿認為「不爽不要做」，不過上網發文抱怨後，出現熱心網友解讀該問句真正意思，才知其實店員「很貼心」。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文抱怨，稱自己因晚上8點多才下班，買晚餐時擔心店家即將打烊，還先詢問是否有營業，才點了一份麵食外帶，並要求「麵不要太爛」。但可能當時接近打烊時間，已在收拾的女店員聽到要求後，疑似不爽地反問「那要不要煮熟」。

他當下十分錯愕，仍回答「要熟」，但內心卻吐槽「不煮熟能吃嗎」，質疑女店員的問句就像點牛排要求5分熟，店員回問要不要退冰一樣扯，認為如果不想做生意可以直接說已打烊。一些網友也幫腔「不要太爛就是不要煮太久還是要熟不是嗎」、「你沒問他老闆要收錢嗎」、「如果是我，我會說不要了」。

不過許多熱心網友留言解釋，因為原PO要外帶，店員的問法其實是貼心表現，避免顧客回家吃到過於軟爛、口感不佳的麵條。「問的的確沒錯呀！外帶後多久食用不知道，如果回程很遠的確煮半熟回家剛剛好不會太爛」、「麵8分熟浸熱湯拿回家剛好熟透」、「我喜歡吃比較不熟的麵，燙到麵心沒有生麵就撈起來裝碗，這樣帶回家時，麵才不會吃起來爛爛的」、「煮到熟再撈會因為包起來的熱氣持續悶燒麵，到家打開麵基本上會糊掉，所以有講的話店家會拿捏，通常煮開就會撈起，不會煮到軟」。

有麵店店員也表示，「我們餐廳外帶的麵也都是不煮到全熟就裝起來給客人欸，餘溫也會加熱啊。要是煮到剛好全熟你回到家都爛掉會不會又覺得是店員給你煮太爛」，有人則建議原PO「下次可以跟老闆說麵體剛好不夾生這樣就行」。

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