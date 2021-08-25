她試婚紗婆婆爆出「一句」 全場超尷尬 網傻眼：炫耀基因

結婚是人生中的一件大事，但若有其他人來攪局會使人不愉快。一名網友抱怨她試婚紗時婆婆堅持要隨行，並一直想參與挑婚紗的環節，最後再挑高跟鞋時，還炫耀自己女兒的身高，令場面相當尷尬，引起不少網友討論。

一名網友在「靠北婆婆2.0」發文，拍婚紗照前婆婆表示也想參與試婚紗，先生拗不過只好讓婆婆隨行，攝影師已經先挑一批婚紗給原po試穿，但婆婆堅持要挑幾件，禮服秘書就私底下表示，「沒關係，忍一下，等最後決定的時候再把婆婆挑的都摒除」，幸好有禮服秘書及門市的配合，挑婚紗的事才告一段落，最後也和婆婆解釋，拍照的地點不適合她挑的那幾十件禮服。

後來換老公去試穿西裝，由於老公身高有185公分、原po則是160公分，為了畫面的和諧與平衡，大家在討論要挑幾公分的高跟鞋時，婆婆竟冒出一句，「鞋子幾公分有什麼關係，拍照那天叫妹妹一起去，妹妹站旁邊一起拍就好啦」，並非常得意自己女兒身高有172公分，令場面相當尷尬，婆婆沒發現尷尬的氣氛繼續炫耀，家裡三個小孩身高都很高，令原po相當無奈，「請問，你是要叫我老公娶自己妹妹的意思嗎？」。

網友紛紛怒批婆婆，「要擔心以後小孩會不會遺傳到她的智商」、「她真的知道自己在講什麼嗎？是拍婚紗還是全家福啊」、「婚紗就是要挑自己喜歡的禮服，為什麼準媳婦要穿什麼禮服，也要經過準婆婆挑選」、「這種婆婆真是令人傻眼耶」、「這婆婆嚴重失態了，叫小姑去幹嘛，她禮服什麼的都有意見，可以找個男人再嫁啊」。

有網友則奉勸原po結婚前想清楚，「確定要結婚嗎？連挑婚紗你老公都能讓他媽跟了…以後大大小小的事是不是也要拗不過他媽？都讓他媽參與啊？」、「直接跟妳未來老公說，如果他無法保證拍婚紗跟蜜月單獨出席，這婚不結了」、「拜託先確定未來老公是不是媽寶」、「準備婚禮正是看清楚你老公的時候，你最好自己想想清楚，一個沒辦法擋住婆婆的老公，你的婚姻會很吃力」。

不過，有網友猜測婆婆可能是想炫耀自家基因，「我猜測婆婆的意思不是要小姑去拍婚紗，只是趁這個話題機會炫耀她女兒172公分（她想要說的重點），想要說她生的兒子女兒都很高的意思，老人家的小心思！她不知結婚的主角是你們小倆口，就把重心以你小倆口為主就好，主角不是她也不是她生的女兒（有多高），她扯太遠失焦」、「她在炫耀她家的基因優良啦」。