廉價版特斯拉？上國道「一路玩手遊」 引網諷：地獄自駕專車

為了行車安全，駕駛應專心開車，但日前卻有網友在國道上遇見1名駕駛竟沒有手握方向盤，而是拿著手機正在玩遊戲，讓他嚇到直呼「這是高速公路不是你家，開車飄來飄去就算了，經過你旁邊竟然表演特技」。

原PO在臉書社團「爆料公社二社」發文表示，自己日前在國道上看到1名男駕駛開著銀色的轎車，不但在行駛時雙手離開方向盤，且拿著手機玩著手遊，開車的行徑更左右飄移，速度時快時慢，讓周遭的車都嚇到紛紛遠離。

原PO也補充，自己車上還有載小孩，看這名駕駛這樣的行徑「真是替你捏把冷汗」，甚至諷刺對方是「平民版特斯拉」，不然怎麼能有「自動駕駛」的功能。

此文一出，不少網友便紛紛留言，「人家高科技，自動駕駛，你不懂」、「7月要趕著關門前玩」、「地獄自動駕駛專車」、「這台車竟然有藍芽可以連結手機操控」、「這跟自殺沒兩樣了，還會害到其他人」、「老車自動駕駛真香」、「這個直接檢舉吧，讓他為這場遊戲得到慘痛的經驗」。