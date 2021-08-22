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華語歌壇變弱？八年級生嘆「抖音歌洗腦」 網專業分析解惑

聯合新聞網 / 綜合報導
第三十二屆金曲獎最佳華語男女歌手獎由蛋堡杜振熙（右）、田馥甄（左）獲得。記者李政龍／攝影
第三十二屆金曲獎最佳華語男女歌手獎由蛋堡杜振熙（右）、田馥甄（左）獲得。記者李政龍／攝影

金曲獎昨天落幕，饒舌詩人「蛋堡」杜振熙奪下最佳華語男歌手、最佳華語專輯雙獎，田馥甄則以專輯「無人知曉」拿下新任歌后的寶座。網路論壇也出現許多討論，其中一名八年級生便好奇發文「華語歌壇有變弱嗎？」，貼文引起熱議。

原PO在PTT八卦板發文「大家認為華語歌壇有變弱嗎？」，他在文中說明自己是八年級生，雖參與過校園民歌時代，仍經歷過華語歌壇的許多變化，「不像00年後被抖音、排行榜歌洗過腦。」

他細數從以前聽到現在的音樂，「從老的像縱貫線、張雨生，到周杰倫、熱狗饒舌都聽過」，也自認新流行的曲風也普遍都能接受，「像是金曲獎入圍孫盛希、瘦子⋯等」，但他仍覺得現今華語歌壇主流音樂似乎傳唱度較低。文末他好奇詢問廣大鄉民，「大家認為華語歌壇有變弱嗎？還是不同時代擁有不同風格？可能全世界比較流行嘻哈之類的。」

貼文一出引起熱議，「現在強多了，以前都是K歌、芭樂歌當道」、「年輕人都聽韓國歌了，當然是華語不行了啊」、「主流商業歌手知名度高的變少，男女都是，歌曲傳唱度不高」、「台港真的變弱到不行，大陸是整個變強」、「現在歌做得再好，都比不過抖音歌熱門」。

也有網友分析，現在聽眾能夠觸及到的平台更加多元，聆聽習慣也分眾化，所以較少有過往廣播時代的「主流音樂」，「都分眾了，跟以前比現在根本算沒主流了」、「台灣流行音樂走向分眾的情況越來越明確，越來越多元，不會越走越窄啦」、「不是華語歌壇變弱，是舞台變多，歌曲與聽眾都變得更多元」。

抖音 PTT 金曲獎 華語

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