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只有口音能分辨台中人？神人曝絕技：「一盤炒麵」秒看穿

聯合新聞網 / 綜合報導
神人分享「炒麵區分法」能辨別台中人身分。示意圖／記者蔡家蓁攝影
神人分享「炒麵區分法」能辨別台中人身分。示意圖／記者蔡家蓁攝影

台灣各縣市皆有獨特的在地文化，甚至連說話口音、飲食特色等皆會出現些微差異，就有一名網友聽同事提起「一秒分辨台中人」的方法，這讓他納悶是不是真的？文章曝光後，引起另一名網友回應透露，其實用一盤「炒麵」也能辨別台中人身分。

這名網友在PTT八卦版發問「如何一秒分辨台中人？」他分享同事的一秒辨別法，例如「天氣很熱」，台中人會說天氣很「樂」；今天晚上，會說今天晚「商」，讓他相當好奇「這是真的嗎？還有沒有其他方法可以一秒分辨台中人？」

就有一名網友回文透露，其實用「食物」就可以馬上分辨了，他表示只要給對方一盤炒麵，詢問需要哪種辣椒醬，「會選東泉一定是住舊市區的，會選源美一定是住以前台中縣」，用這招分辨台中朋友屢試不爽。此外，他再補充一招，「問吃不吃麻薏，幾乎只有台中人吃，限定是南屯、南區、大里、霧峰和烏日等地，這些台中較早開發的會吃，其他比較少聽到」。

貼文引發廣大網友熱議，有人就留言「真的假的、真假，就是台中人的口頭禪」、「台中人會講『ㄏ一ㄡˇ』」、「講晚『商』的都是舊台中市的居多」、「以前也不信什麼台中腔，但到外縣市聊天秒被發現是台中人，嚇到」、「真的欸，我是舊市區南屯人」、「我外婆家烏日人，真的都是吃麻薏長大」、「區分山海線人用羹會不會勾芡」。

PTT 台中市

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