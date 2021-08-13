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朋友不斷在IG發「勵志語錄」 內行人秒懂：千萬別主動聯絡

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO抱怨身邊的朋友不斷在IG上發勵志語錄，讓他覺得很訝異。 圖／翻攝自Dcard
原PO抱怨身邊的朋友不斷在IG上發勵志語錄，讓他覺得很訝異。 圖／翻攝自Dcard

現在科技進步，許多人都喜歡在社群軟體上發文貼照片來記錄每天的生活，不過有一名網友發文表示，最近看到身邊的朋友不斷地在IG上貼出勵志語錄，讓他相當訝異，沒想到貼文一出就有不少人點名這其實就是直銷業的手法。

原PO在《Dcard》貼出好幾張IG上「勵志語錄」的截圖，他說有些朋友以前發文的風格不是這樣，所以當看完後語錄後瞬間都不認識這些朋友們了，而且不只一兩個，反而是越來越多人漸漸變成這樣，甚至還看到有人每天開會還要拍合照說「好棒棒」，讓他很不以為然。

貼文引起熱議，「應該是因為疫情很多人失業，所以最近才出現很多這些吧」、「我高中同學也是，好猶豫要不要取消追蹤」、「我看到這種的會直接取消追蹤，才不想每天的限時動態都烏煙瘴氣的」、「用了一堆話術在徵人，結果完全沒有講到工作內容在幹嘛」。

不少人認為這就是直銷或拉保險的手法，「就直銷的手法、看到都直接退追」、「出社會之後真的滿多這種，什麼謝謝團隊、感謝學長姐（團隊的），還有保險的也不少，明明以前都不說話的同學，畢業後一直密要約出來喝咖啡」、「快遠離這些之後會拉你當下線朋友吧」、「應該是電商跟直銷，保險業通常不會這樣寫」、「我的也有，不過只有一兩個，感覺都是直銷、保險，什麼日入萬元之類的」、「直銷、微商，建議你不要主動聯絡」。

還有熟知內幕的網友透露，「他們是做微商（直銷）的，加入後會有專門的人員教他們怎麼製作限動排版，會使用特定的風格、文字，同類型的gif跟特效裝飾，所以看起來千篇一律，但他們自己認為這樣看起來很美，我之前有朋友誤入歧途瘋狂在在動態分享他們的互惠群組，裡面都是這類型的排版交流區」。

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