薑母鴨只賣冬天「夏天怎麼賺？」 內行抖關鍵：賺半年休半年

每到冬天，許多人都會吃薑母鴨來暖暖身子，寒冬中來上一碗通體舒暢，但這種「冬天限定」的商品到了夏天還能生存嗎？就有網友對於薑母鴨是如何撐過這麼長的時間不營業而感到好奇，於是上網詢問，貼文一出，引來內行人透露這行業其實很賺。

原PO在PTT發文表示，從5月中開始一直到7月底，有兩個多月的時間都不能內用，「可是薑母鴨超前部屬早在4月附近就都休息了，完美避開警戒」，因此不禁發問「有沒有薑母鴨為什麼可以這麼長一段時間不營業的八卦？」

貼文引發網友熱烈討論，「我也很好奇他們夏天沒開店都在幹嘛？」、「我家這邊夏天賣冰」、「我這邊薑母鴨店夏天就賣一堆奇怪的東西」、「沒差吧，夏天誰在吃薑母鴨，本來就在休息」、「是少數唯一有暑假放的職業啊」。

還有內行人透露薑母鴨其實很賺，「早賺爆了」、「冬天賺翻了」、「花蓮這邊薑母鴨都是賺半年休半年，超爽」、「薑母鴨主要是賺配菜跟酒吧」、「薑母鴨不便宜啊，麵線都剪得碎碎，一小盤賣你40～50元，可以買一包了，肉也是一整鍋沒幾塊全肉，都湯」、「薑母鴨真的吃肉沒幾塊，另外單點火鍋料、丸子類、蔬菜也都是利潤，還有酒類飲料的花費」。