包子店開業月逾電費飆天價 38萬帳單網看傻：掛肉包挖比特幣？

台灣因疫情三級警戒逾2個月，影響甚鉅，特別是電費方面，不只居家工作的上班族哀哀叫，連飲食店看到帳單都傻眼，高達38萬的電費讓店家直呼「要賣多少包子才能賺回電費」，也引起網友熱烈討論。

原PO在爆料公社發文表示，她6月底才到林口開包子店，現在收到電費帳單，才發現2個月下來電費高達「38萬多」，讓她難以置信的表示「包子要賣多少才能賺的回電費」，並懷疑是否為台電抄錯電表導致。從貼文所附的電費帳單可看到，計費期間從6月4日至8月2日，僅流動電費就有38萬7064元。

如此高額的電費引來網友議論，「你是不是每秒自動產30萬顆包子的大戶」、「你這是開了分享給整條街的鄰居使用吧」、「38萬的電費，這不是包子店，應該是台積電吧」、「店裡是住皮卡丘嗎」、「9.5萬度電，一天1580度，一小時65度。你的電錶應該轉得比DJ的唱片盤還要快」、「您是掛肉包挖比特嗎」、「這是5000坪的中央包子工廠吧」。

有相關經驗的網友也紛紛表示懷疑，建議原PO儘快找台電處理，「就算24小時營業+冷氣開24小時，我收過最貴的電費也才7萬多，你這個要請人來查電表」、「關掉所有電源，趕快看電表有沒有還在跑，若還在跑就問題大了」、「叫台電來看，跟他們說你懷疑抄錯表，我上次也是，台電多抄1000度，落差5000元」。