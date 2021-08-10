過父親節訂披薩驚見每片大小不一 他懷疑「吃剩拼起來的？」

一名網友為慶祝父親節，使用外送平台Uber Eats向某間餐廳訂購3個披薩，打算與家人好好享用，結果等外送員送到後，他們打開一看，發現其中一盒每片披薩大小不一，他懷疑是「撿別人吃剩拼起來的」。其他網友留言「應該是搖晃走山而已」，還有人笑稱長得很像「菜圃蛋」。事後店家也回應「這是非常可笑且不實的指控」。

網友在「爆料公社」臉書PO文指出，他在父親節訂了3個披薩，打算回家慶祝。結果餐點送到後，他打開發現其中一個大小不一，讓他不禁懷疑是「別人吃剩拼起來的」，難過地表示「家人根本不敢吃…真是過了一個驚喜（驚嚇）的父親節啊。」

網友開始在底下分析為何這塊披薩會長這樣，有人指出「左邊明顯被切成四片（三刀）右邊被切三片（兩刀），我也想知道怎麼切的？」、「我聽過菜尾飯，第一次看到菜尾披薩」。還有人認為可能是掉到地上，然後外送員或者店員不會拼圖，所以長這樣。也有人分享經驗「我曾在好市多遇過單片拼裝，但當時人員有先告知我。不過拼起來還是很完整就是了……」，還有網友笑稱這塊披薩長得很像自己煎的「菜圃蛋」。

不過，也有人表示，會這樣可能是店家在切的時候沒注意到，所以賣相不好看而已。還有網友提供辨認方法，「其實看麵包最外圈的紋路和顏色就好了，很明顯都是對到的，就是單純運送過程擠壓造成的，很常發生的事不是嗎」，也有人告訴原PO，「這應該不是拼裝的…應該是烤的時候底部沒打洞而膨脹起來，所以切下去的時候才會這樣！」、「那是搖晃走山而已啦！烘烤的顏色都很均勻」。

事後，店家也回應，「因假日單量眾多，我們是依先後順序製作餐點，如讓您久等不悅，在這裡跟您說聲萬分抱歉；另為您說別人剩下來拼湊，我們餐點都是現點現做，有什麼餐就做什麼餐，何來剩下之說？這是非常可笑且不實的指控，謝謝！」。