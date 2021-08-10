做人好難？他問為什麼非得誇醜小孩可愛 網教可用這些句型

一般人面對小孩子，「可愛」是最常用的詞彙，但是真的所有人都是發自內心覺得小孩可愛，還是只是在社交場合說客套話呢？有位網友在ptt女孩版發出大哉問，說有的小孩明明就不可愛，「為什麼一定要覺得小孩可愛？」獲得不少回響。

原po表示，看到朋友的小孩，總要很假掰說，「你的小孩也太可愛了吧」，問題是有些小孩明明個性討人厭或長相醜，完全不可愛，但這個社會有不成文規範，「一定要稱讚別人的小孩可愛，才是會做人處事」。原po表示，他反而是看到動物，才會真心覺得可愛。

不少人遇過類似困擾，「白目媽媽朋友問我，你看小孩這樣很可愛吧，拜託，全世界只有你自己覺得他可愛」、「朋友喜歡曬小孩，但小孩長得超像赤木剛憲」、「大學同學的小孩長很醜又很愛曬，直接取消追蹤了」、「之前朋友曬小孩，我說看起來很健康活潑，結果被一直追問那不可愛嗎？」

網友說懂做人很重要，「這是個假道學的社會，很正常啊」、「遇到了總是要演一下」、「講可愛最方便，還要想其他太麻煩」、「你朋友也沒當面說你醜啊！互相一下嘛」、「看過明說不喜歡小孩的，但沒看過有人敢當面明說小孩醜的」、「我覺得你醜，直接說你醜，你會開心嗎」 、「就像早餐店老闆叫你帥哥一樣，你就把愛傳出去會怎樣」。

有網友提出面對家長「不用說謊」的應對句型，「不可愛的就說像爸爸或媽媽，如果都不像，就說哇好小喔」、「小孩真的很醜，會講手腳很有力、聲音很響亮、頭髮很濃密、眼睛很有神之類」、「可以說小孩皮膚很好」、「不肯跟你打招呼，躲在爸媽後面→很乖，一直亂跑，愛講話很煩躁→很活潑，真的講不出漂亮→跟爸媽好像」。