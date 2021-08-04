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降級不解封...她崩潰老人無罩趴趴走 網友怒批「這心態」：勸都沒用

聯合新聞網 / 綜合報導
中央上月27日發布防疫警戒降為二級，在降級解封首個假日，基隆廟口夜市人潮爆滿。記者許正宏／攝影
中央上月27日發布防疫警戒降為二級，在降級解封首個假日，基隆廟口夜市人潮爆滿。記者許正宏／攝影

自5月本土新冠疫情爆發以來，全台終於在7月27日由三級警戒降至二級，近日更開放餐飲業內用，讓不少民眾及業者都鬆了一口氣。不過，一名網友卻在網路上抱怨，隨著降級政策宣布後，身邊越來越多人不戴口罩，讓她不禁疑惑「你們周遭有人開始不戴口罩了嗎？

原PO在PTT女孩板上發文表示，最近走進一間便利商店時，先是看見一個阿伯不戴口罩去買菸，原以為回到家就安全了，迎面一個鄰居阿伯又「無罩」走過來，讓她既是心疼櫃台妹妹、又對大家不戴口罩的現象感到崩潰。

貼文一出，網友們紛紛附和「多到戴口罩的變成傻子異類」、「鄉下一堆」、「公園超多老人家都沒戴了，直接吃東西」、「路上超多戴一半拉下來的，超級傻眼」、「在公家單位打工，有幾個人都不戴口罩的」、「親朋好友已經開始群聚聊天了」，網友們也不禁疑惑「不戴口罩的心態是什麼？」

對此，不少網友則指出，這些人共同的心態就是「已經打過疫苗了」。「疫苗都到手了，會戴是佛心保護、別人不戴剛好而已」、「打過疫苗的有些都開始不戴了」、「我同事啊...年紀夠大的都打完第一劑了，所以要求他們戴完全沒用，會被反駁」、「很多老人都接種完疫苗了，這些老人自以為打完疫苗=不會染疫，不知道這心態哪裡來的，所以鄉下那種沒啥疫情的地方，很多人就開始鬆懈不戴口罩」。

然而降二級警戒，民眾是否須強制配戴口罩？根據中央疫情指揮中心指引說明，降至二級後雖不用全程配戴口罩，進出營業場所或公共場域時，仍必須維持社交距離全程配戴口罩／使用隔板；出入公共擁擠場所或高感染傳播風險場域則須全程配戴口罩，違者可祭3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

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