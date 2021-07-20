不用一直戴口罩了？726有望降二級 一張圖看懂與三級差異
台灣本土新冠肺炎疫情日趨穩定，指揮中心指揮官陳時中19日表示，未來三級警戒降級的可能性很高，不過「降級並非解封」，會採取緩坡式降級。他也提到，地方政府未來在二級範圍下，可依當時疫情狀況調整規定，但不能硬照著三級規範進行。《聯合新聞網》帶你1圖了解二級、三級警戒差異。
相較於三級警戒，二級警戒下不必再全程佩戴口罩，但針對高感染傳播風險場域仍須戴口罩；再者為集會活動管制，原三級為「停止室內5人以上，室外10人以上之聚會」，二級警戒放寬為「停辦室外500人以上，室內100人以上集會活動」。
陳時中不忘提醒民眾，戴口罩、保持距離和勤洗手，「這3件事大概要與我們一起過很久。」仍不能太鬆懈。
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