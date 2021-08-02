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客點三份小火鍋備註配料大風吹 超複雜點餐單讓網友也崩潰

聯合新聞網 / 綜合報導
小火鍋店家示意圖，與新聞當事人無關。 聯合報系資料照片／記者張裕珍攝影
小火鍋店家示意圖，與新聞當事人無關。 聯合報系資料照片／記者張裕珍攝影

在家防疫期間，外送點餐超熱門，不少人喜歡用外送平台的備註欄加註成客製化餐點。這些備註通常店家都會配合處理，不過今（2）日在爆料公社有一名網友分享「超複雜點餐單」，主要有三種火鍋配料互相交換，簡直在出考題，令不少網友表示「不要欺負店員啦！」

網友在臉書PO出一張點餐單，裡面有三種火鍋，一個是「咖哩椰奶鍋」，備註寫下「不要蔥，蝦子，蛤蜊，冬粉，南瓜。金針菇要給鴨血鍋（沒有肉片的那鍋）」。另一鍋則是「鴨血鍋」，備註「不要蔥，蛤蜊，蝦子。肉片要給咖哩椰奶鍋」。最後一鍋同樣是「鴨血鍋」，備註寫下「不要蔥，木耳，芋頭，南瓜，蛤蜊，蝦子。丸子類的食材都要給咖哩椰奶鍋」。

三鍋食材幾乎玩起大風吹，超困難、超複雜的點餐單讓底下網友紛紛表示，「接到這種單的 真的很崩潰～」、「光念這些字，就咬到舌頭了，傻眼」、「遇到這種的備註會吐血」。還有人建議，「食材打包,自己煮」、「哈哈，全部弄成一大鍋，自己挑…不然就是只給湯底，食材另外包，回家自己放」、「三鍋塞成一鍋結案」。

火鍋 爆料公社

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